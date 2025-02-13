孫生現身二次道歉！性騷遭判刑還討拍惹議　認了「我三觀不正」

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生2024年因拍打女性臀部，涉嫌性騷擾，被判5個月徒刑、得易科罰金15萬元。他11日在頻道上傳影片回應風波，遭百萬YTR「異色檔案」DK批評「怎麼還敢在社群平台討拍」，他13日先是透過發文致歉，但事件仍在Threads上持續掀起不小討論度，稍早他再發布影片，現身表示「身為公眾人物要更謹言慎行」。

▲孫生發影片致歉。（圖／翻攝自孫生Threads）

孫生13日在Threads上發影片致歉，影片中可以看到他表情凝重地表示「女生不舒服，原本就是男生的錯，因為我們YouTube影片那時候可能太嬉鬧了」，至於被說在討拍，他則解釋「我只是表達我的想法而已，可是我的三觀原本就很不正，有些人可以接受，有些人不行」，不過他也反省「身為公眾人物要更加謹言慎行」。

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▲孫生自省身為公眾人物應該更謹言慎行。（圖／翻攝自孫生Threads）

被問到是否因為這次風波影響心情，孫生承認「那肯定差啊，一定會有人說你是加害者，打人家屁股，你沒什麼資格好心情差」，但他解釋「我很自責耶，自責的點是自己怎麼會這樣，在做的時候沒有意識到，我當下根本不知道她不舒服」，他最後再次承諾未來會更加謹言慎行，對於網友批評，他也虛心接受「身為公眾人物應該要時刻注意，我太容易去發我心中的想法、把大家當朋友了，其實這些都沒有意義，讓女生感到很不舒服，我很抱歉，對不起」。