ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫生現身二次道歉！性騷遭判刑還討拍惹議　認了「我三觀不正」

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生2024年因拍打女性臀部，涉嫌性騷擾，被判5個月徒刑、得易科罰金15萬元。他11日在頻道上傳影片回應風波，遭百萬YTR「異色檔案」DK批評「怎麼還敢在社群平台討拍」，他13日先是透過發文致歉，但事件仍在Threads上持續掀起不小討論度，稍早他再發布影片，現身表示「身為公眾人物要更謹言慎行」。

▲孫生發影片致歉。（圖／翻攝自孫生Threads）

▲孫生發影片致歉。（圖／翻攝自孫生Threads）

孫生13日在Threads上發影片致歉，影片中可以看到他表情凝重地表示「女生不舒服，原本就是男生的錯，因為我們YouTube影片那時候可能太嬉鬧了」，至於被說在討拍，他則解釋「我只是表達我的想法而已，可是我的三觀原本就很不正，有些人可以接受，有些人不行」，不過他也反省「身為公眾人物要更加謹言慎行」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生發影片致歉。（圖／翻攝自孫生Threads）

▲孫生自省身為公眾人物應該更謹言慎行。（圖／翻攝自孫生Threads）

被問到是否因為這次風波影響心情，孫生承認「那肯定差啊，一定會有人說你是加害者，打人家屁股，你沒什麼資格好心情差」，但他解釋「我很自責耶，自責的點是自己怎麼會這樣，在做的時候沒有意識到，我當下根本不知道她不舒服」，他最後再次承諾未來會更加謹言慎行，對於網友批評，他也虛心接受「身為公眾人物應該要時刻注意，我太容易去發我心中的想法、把大家當朋友了，其實這些都沒有意義，讓女生感到很不舒服，我很抱歉，對不起」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

推薦閱讀

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

《甄嬛傳》余答應慘遭逮捕了！　自爆「無照酒駕」警方曝調查進度

《甄嬛傳》余答應慘遭逮捕了！　自爆「無照酒駕」警方曝調查進度

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《綜藝三國智》瑪麗曬婚戒！　富士山前浪漫求婚她爆哭
  2. 波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求
  3. 史丹利看完錫蘭2.3hrs長片　重砲轟心靈課程：缺德公司都燒光
  4. 孫生現身二次道歉！性騷遭判刑還討拍惹議　認了「我三觀不正」
  5. 女團ELL＆s震撼WBC大巨蛋！萬名網友嗨翻：最有料的中場舞之一
  6. 祖雄昔被妻抱怨「只搭經濟艙」挨酸　曝舒服省錢撇步：比商務划算
  7. S媽痛別大S悲痛喊「我要上戰場」　葛斯齊疑開酸：真的是笑話
  8. 唐綺陽曝「聞到瓦斯味5事不要做」　吸萬人點讚狂轉發
  9. 大蛇丸玩滑水道「騰空飛起」炸出水花！　重力加速度：差點壓不住
  10. 台中新光三越氣爆「她7樓辦畫展」　程予希黑圖白字發聲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366