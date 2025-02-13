謝祖武爆初戀在世新　兒子謝展榮得獎沒資格漲價

記者葉文正／台北報導

三立集團與世新大學攜手合作，共同推出首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，今天在世新大學舉行記者會，謝祖武坦承，當年初戀就是在世新，只是後來結果不完美，而他也表示，兒子謝展榮雖然拿下金鐘最佳新人獎，但不能漲價，要漲價也要等房貸繳不出來才可以漲。

▲謝祖武坦承初戀在世新發生。（圖／記者湯興漢攝）

謝祖武今天說，情人節要跟太太一起過，而且在今晚提前過，今晚會跟老婆在港式餐廳跟台灣優質生命協會秘書長紀寶如等同仁吃飯，還是會有單身同仁，化小愛為大愛，情人節會送老婆紅包，因為老婆疫情後表明過了，不收禮物與花束，給紅包比較實惠。

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▲謝祖武(右起)、三立總經理高明慧、世新大學校長陳清河，關韶文等人出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

謝祖武說，現在家裡所有禮物都是用紅包來解決，所以會給老婆六位數紅包，家裡開銷也還好，今年過年兒子有包紅包，我也包給他，兩人算打平。

▲謝祖武認為兒子不能漲價。（圖／記者湯興漢攝）

談到時下年輕人戀情，謝祖武認為現在有點契約化，所有的話都會說出來，一切靠猜的，有好有不好，他也坦承初戀在世新，「本來也想跑去把別校的，但功課不好不敢跑太遠，我的初戀美好中又帶著慘痛，後來女友去深造，我在台視拍戲，一心一意想要多賺點錢，無法約會跟陪她念書，很自然就說再見了。無法陪妳到天涯海角去就是我的錯。」

謝祖武說，後面有穩定收入後，專挑沒有出去唸書的女朋友，後來也找過初戀，美好的慘痛，現在想起來還是慘痛，我跟兒子是不同的經紀體系，情感面的事情不會交流，這是男性的傲氣，我們不會談感情的事情，他現在拍畢製，我不確定他拍的畢製會比我在世新的好。

謝祖武也說，如果跟兒子一起演戲，一定要卯起來競爭，「我不會去問我兒子的緋聞，當年交往過的女友媽媽還會問我，人家好漂亮你怎麼配得上人家。至於兒子獲獎，只說了「恭喜你拿下最佳新人獎，拿獎只是要敦促自己更進步而已，從此後不能NG更多次，他沒有資格漲價，不光是他，任何人都不能拿得獎為漲價的理由，只有房貸繳不出來時才可以漲價。