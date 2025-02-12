記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星李明德因參演《玉骨遙》打開知名度，怎料，他1月突向同劇演員馬天宇開砲，引發一連串爭議，他也於日前遭舊愛指控精神不穩定、虐待寵物、砸車不賠等罪名。而被砸車的車主楊先生11日也公開發出與李明德的聊天紀錄，並表示已經報警請警方抓人。

▲李明德近來頻傳爭議。（圖／翻攝自微博／李明德）

楊先生表示，他在1月27日晚九點多接到派出所的電話，被告知車子遭人砸壞，他起初以為是砸車窗盜竊財物，於是立即趕往派出所。結果到了派出所後，他見到了一男一女，其中男子滿身酒氣，對方頻頻向他道歉，稱自己喝多了，衝動之下砸了車，表示願意全額賠償損失，並主動加了微信，留下姓名、電話和證件號，楊先生這才得知，砸車的肇事者正是李明德。

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楊先生表示，他當時對李明德和其女友說：「車砸壞了，賠償我車輛損失即可，大過年的，我也不為難你，不多要你一分錢。我把車輛送到4S店送修，維修清單出來後，你直接來維修店支付維修款即可。」而李明德當時一直頻頻道歉，並表示一定照價賠償，分文不少。隨後雙方簽署了調解協議，楊先生便離開派出所處理車輛維修問題。

▲李明德起初表示會一分不少地賠償。（圖／翻攝自微博）

然而，事情並未如楊先生所願順利解決。楊先生表示，當晚他便聯絡維修店家將車拖走，並在第二天按照李明德留下的微信將維修清單發了過去，結果對方不但出爾反爾、不予賠償，還反過來指控他「佔車位」要求道歉。

楊先生透露，李明德在反悔賠償後，要求他聯絡的經紀人，並將他拉進黑名單，沒有任何賠償意圖。楊先生隨即聯絡了負責案件的警官，後續了解警官也聯繫了李明德本人，但李明德態度惡劣，對賠償損失一事推諉抵賴。

▲▼李明德在收到維修單後反悔。（圖／翻攝自微博）

對此，楊先生11日表示自己已經報案，且警方也已立案，今（12日）還公開喊話李明德說：「此時我已被叫到警方做筆錄，走下一步流程，刑警此時已經去抓人了，好好上一堂法制課吧小兄弟。」隨後，楊先生又刪文表示，警方已經逮捕李明德，但怕影響後續辦案，所以他配合刪文。