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孫麥傑分手蔡瑞雪4個月露面認「有情傷」　仍有聯絡…親揭感情現況

記者黃庠棻／台北報導

「北一女神」蔡瑞雪2023年11月認愛DJ孫麥傑，兩人不時會在社群網站上放閃，沒想到女方卻在2024年10月底在Instagram限時動態證實兩人已分手，不到1年的戀情最終告吹。今（12）日孫麥傑出席演出的作品《獨佔接班人》開播記者會也大方談及了逝去的戀情。

▲蔡瑞雪、孫麥傑去年雙雙認愛。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪、孫麥傑在2024年宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

《獨佔接班人》劇情描述怕鬼又膽小的禮儀公司接班人王湛，與冷血嚴厲的教官唐篤知，在喪禮接班訓練中由衝突到相知，攜手治癒彼此內心傷痛；而婚禮顧問張以慶，為了奪回暗戀多年的好友涂井和，策劃了一場愛與救贖的婚禮。他們在告別過去的傷痛與誤會後，重新定義愛與人生。

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▲▼毛祁生 張家陞 徐瑋澤 朴靖恆 孫麥傑 獨佔接班人 開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫麥傑（左）出席《獨佔接班人》開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

孫麥傑轉戰電視圈，在《獨佔接班人》中飾演暗戀好友王湛的角色，在片中有不少看到告白的戲碼，被問及現實生活中剛結束一段戀情，看到告白戲碼是否會觸景傷情，他露出害羞笑容說道「不會難過，這是生命中的一部分，我只會記得好的回憶」。

▲▼毛祁生 張家陞 徐瑋澤 朴靖恆 孫麥傑 獨佔接班人 開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫麥傑（右）出席《獨佔接班人》開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

而情人節將至，孫麥傑坦言目前感情空窗，當天會跟家人一起吃飯，接著一起收看《獨佔接班人》的首播，跟前任蔡瑞雪如果在工作上遇到還會有聯絡，被問到是否有情傷，他坦言「只要是分手，大家都會有情傷」，現在兩人應該都算走出來、好滿多的，雙方還是維持著好朋友的關係。

▲蔡瑞雪、孫麥傑去年雙雙認愛。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪、孫麥傑在2024年宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

談及情傷，孫麥傑分享自己的療傷方式，坦言跟蔡瑞雪分手後有沈澱一下，到戶外、大自然走走，偶爾自己出門，有時也會跟好朋友出去玩，新的目標是考到滑雪教練。而他從DJ轉戰演員，私底下也有跟好友柯震東討教演技秘訣，對方建議他「沒事啊，就盡量演」，鼓勵他多多嘗試。

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