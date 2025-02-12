《派遣女醫》要完結篇了！　主題曲是YOASOBI成員寫的

記者蔡琛儀／台北報導

人氣日劇《派遣女醫X》，以集大成新作《劇場版派遣女醫X FINAL》為全系列邁向最終完結，並將在2月21日於全台大銀幕隆重獻映，主題曲〈Episode X〉更請來人氣音樂組合「YOASOBI」成員Ayase譜寫，並由有「日本最強神秘系歌姬」之稱的「Ado」演唱，也讓女主角米倉涼子有感而發：「配合歌詞一起聽著這首歌，讓我的心中湧起一股強烈情感。」

▲米倉涼子主演的《派遣女醫》系列將迎接完結篇。（圖／采昌國際多媒體提供）

曾經演唱過本劇第七季主題曲的Ado表示：「希望大家可以關注我自上次主題曲〈小阿修羅〉之後，再度提升自我所帶來的歌聲。另外，沒想到這次的主題曲，竟然是由Ayase先生為我創作。以前我有翻唱過Ayase先生的歌並上傳到平台，這次能以這首歌與他首度合作，讓我感到無比光榮。」

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對此，Ayase也表示：「越是深入瞭解大門未知子的背景與想法，就越覺得她跟Ado有些相似之處，讓我不禁將她們兩人像是重疊般，用詩詞去點綴，用音樂去編織。作為同樣走在以音樂為業這條路上的同伴，我希望讓大家用全身去感受，這種由我所創作出來的音樂，與Ado小姐唱出的歌聲，以及將這兩者以歌曲這種純真形式表現而出的刺激體驗。」

▲主題曲由YOASOBI成員Ayase創作。（圖／記者周宸亘攝）

而擔任主演的米倉涼子也有感而發：「在具備Ado小姐風格的獨特世界觀中，展現出大門未知子是如何誕生在這個世上。這是一首能激發堅強意志與勇氣的歌曲，也讓人聯想到晶叔與未知子的深刻羈絆，配合歌詞一起聽著這首歌，讓我心中湧起一股強烈情感，也讓我深深感受到，這首歌是Ayase先生為了《派遣女醫X》所特別譜寫，對這個作品中的世界灌注了大量想法而創作，對此我真的感到非常高興。」本片將揭開米倉涼子飾演有「不敗女醫」之稱的「大門未知子」的過往秘辛。除了原班人馬回鍋共演，更找來染谷將太、綾野剛、「浪花男子」西畑大吾等人全新加盟。