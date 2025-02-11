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大S驟逝！《娛百》小隆抑鬱多日「憶ASOS暖心往事」　哀悼：美麗的天使走了

記者孟育民／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。大S突然的離世，就像時常出現在電視上的大姐姐消失了，生活中缺失了某部分，至今讓人難以接受。昔日合作過的藝人、幕後同仁紛紛出來分享她生前暖舉，曾因為《娛樂百分百》走紅的幕後人員「小隆」接受《ETtoday星光雲》訪問，難掩悲傷地說：「覺得蠻錯愕，她才小我一歲，而且不是才喜宴上還蠻開心的嗎？怎麼會突然這樣子？抑鬱了很久，好像昨天才在一起工作，怎麼人就不見了。」

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▲▼小隆回憶《娛百》時光。（圖／翻攝自抖音）

▲小隆（中間）回憶在《娛樂百分百》時光。（圖／翻攝自抖音）

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小隆在《娛樂百分百》工作長達近6年，擔任節目策劃，不過大小S時常在節目中捉弄他，在經典的「徐老師瘦身操」單元中，小隆還被小S封為「運動精靈隆隆隆隆兒」，甚至曾組過團體「GALA boyz」，至今仍讓人印象深刻。

小隆回憶這些過往，坦言彷彿還在昨日，揭露姊妹倆私下超暖心的一面，包括過年過節紅包從不吝嗇，還會請工作人員到家裡吃飯，「 我私底下的感受，熙媛請我們做事都很客氣，這幾年下來沒聽過她對我不悅，我其實工作很累，但錄影那2個小時是我最開心的時候，每次錄影都笑翻。」小隆當時還有投資服飾副業，兩姊妹義氣現身捧場，小隆腳受傷也會收到大S的關心，形容感情真的就如同家人般。

▲▼小隆回憶《娛百》時光。（圖／翻攝自抖音）

▲小隆受到大小S照顧，坦言要不是她們早就離職了。（圖／翻攝自抖音）

小隆跟大小S朝夕相處，長達3年的時間每天都在八大門口接她們上下班，小S曾在節目上講到此事，還感性落淚，「我覺得熙媛對於信任一個人比較難，她果信任你就會對你比較好，她們很多事情會叫我私底下去處理，比如她們去英國玩，一定是邊拍邊亂講話，但有些片段比較不希望給別人看到，所以全部私人的VCR都我剪的，還要親手拿給我。」

▲▼小隆回憶《娛百》時光。（圖／翻攝自抖音）

▲小隆在節目上跟小S互動，事後還收到「徐老師健身操」的版稅。（圖／翻攝自抖音）

雖然後來各自分飛，小隆跟小大S都有聯繫，就算他已經離開娛樂產業轉戰賣餅乾，小S也在社群幫忙分享，足見這份革名情誼，不過他說：「也不會去打擾人家，畢竟人家是有婚姻的，除非她有想跟我聊我才會跟她聊，不會主動。」對於大S的驟逝，他感到難以置信，透露抑鬱了好幾天，回想起過往仍無限傷感，當時也在經營的抖音平台上哀悼，「美麗的天使走了，願你開心。」

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 娛樂百分百, 小隆, 運動精靈隆隆隆隆兒

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