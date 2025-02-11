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王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

記者黃庠棻／台北報導

王子邱勝翊近日在訪談中大方揭露自己經營的5項副業，涵蓋電商、時尚等多元產業，總營業額已突破億元，展現出非凡的經商頭腦與市場敏銳度，他更與台灣手機配件品牌TOYSELECT合作推出的聯名系列產品，一年內即創下超過2000萬元的銷售佳績。

▲王子邱勝翊推出手機殼聯名。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子邱勝翊推出手機殼聯名。（圖／喜鵲娛樂提供）

除了在台灣市場表現亮眼，因為王子的關係，產品更吸引許多海外粉絲搶購，成為國際市場中的「台灣之光」。該系列產品主打年輕潮流與實用性，從設計到功能性都展現高水準，成功在競爭激烈的市場中脫穎而出。

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▲王子邱勝翊推出手機殼聯名。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子邱勝翊推出手機殼聯名。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子表示，這次與TOYSELECT的合作，不僅讓他能夠將對生活美學的追求融入產品，更在設計理念與行銷策略上，與品牌擦出了許多火花。他特別強調「我們的目標不僅是打造手機配件，更希望讓這些產品穿戴在身上能夠展現獨特個性」。

▲王子邱勝翊推出手機殼聯名。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子邱勝翊推出手機殼聯名。（圖／喜鵲娛樂提供）

TOYSELECT品牌負責人也盛讚這次的合作，表示王子不僅參與了設計與概念討論，更以自身的潮流品味為產品注入了故事性與獨特性。品牌方面也透露，雙方目前已在籌備下一波合作計畫，將以全新的概念與產品線，持續吸引更多消費者目光。

▲▼王子邱勝翊、邱宇辰〈Candy〉 。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子邱勝翊、邱宇辰推出單曲〈Candy〉 。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子近期在音樂事業上也有新突破，與弟弟邱宇辰攜手推出出道以來首次合作單曲〈Candy〉，並邀請創作才子派偉俊擔任製作人，展現出與以往不同的音樂風格，過年期間家裡都放著〈Candy〉這首歌，甜甜的曲風符合很年節歡樂的氣氛。

▲王子邱勝翊推出手機殼聯名。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子過年跟家族聚會。（圖／喜鵲娛樂提供）

此外，王子過年也帶著一家人一起到宜蘭走春，吃美食，他還特地教家人〈Candy〉這首歌攪拌的舞蹈手勢，一起拍攝cover影片，家人們都很喜歡他和弟弟邱宇辰的這首新歌。

▲▼王子邱勝翊、邱宇辰〈Candy〉 。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子邱勝翊、邱宇辰推出單曲〈Candy〉 。（圖／喜鵲娛樂提供）

此外，王子在訪談中笑著提到，未來希望在事業上能挑戰更多不同領域，無論是音樂、設計，還是更多跨界合作，他都充滿期待，說道「感謝粉絲一路支持，希望用更棒的作品回饋大家，也期待下一波合作能夠帶來更多驚喜！」這次與TOYSELECT的聯名成功，不僅是王子多元發展版圖中的重要里程碑，也讓人更加期待他未來在各領域的全新挑戰。

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