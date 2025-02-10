《哪吒2》376億票房破中國影史紀錄！成全球前30名「唯一非好萊塢片」

記者劉宛欣／綜合報導

中國賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海》自上映以來，票房持續攀升，13天便突破了84億元人民幣（約376億台幣），成功登上中國電影史上最賣座的作品。這部電影不僅在中國本土取得驚人的成績，更成功打入了全球電影票房榜的前30名，成為榜上唯一一部非好萊塢電影。

▲《哪吒之魔童鬧海》打入全球票房榜前30名。（圖／翻攝自海報、劇照）

根據票房數據統計，《哪吒之魔童鬧海》的票房預計將繼續上升，最終票房可能突破120億元（約538億台幣），成為中國電影史上首部突破百億元票房的作品。如果這一預測成真，《哪吒之魔童鬧海》將超越《長津湖》和《戰狼2》兩部電影的總票房，短期內很難被其他電影打破。

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《哪吒之魔童鬧海》在視覺效果上也創下了驚人的成就。全片由超過2400個鏡頭構成，其中超過1900個鏡頭是視覺特效鏡頭，這是前作《哪吒1》的三倍之多。華麗的視覺特效背後，動用了全國138家動畫公司的合作，製作團隊超過4000人。

▲《哪吒之魔童鬧海》打破中國電影票房紀錄。（圖／翻攝自海報、劇照）

陸媒報導還強調，《哪吒之魔童鬧海》完全由「純中國血統」的動畫團隊製作，並未依賴國外技術。導演受訪時表示，團隊秉持著「寧缺毋濫」的態度，堅決拒絕外國特效技術及支援，確保電影風格統一，希望提升觀眾對國產動畫的信心。他還感慨部分動畫公司知道報酬微薄，甚至無法支付酬勞，但仍然願意投入其中，讓他相當感動。