記者吳睿慈／台北報導

創作才子蔡岳宸2019年出道，他身兼歌手及音樂製作人身份在歌壇雙棲發展，作品皆獲佳績、聲勢越來越旺！只是他看似順遂的音樂道路，其實曾因腦部開刀遭逢巨變，術後智力一度退化到5歲，走在西門町還被當成不正常的人，如今浴火重生，他感謝老天眷顧，不忘砥礪自己把生命燃燒在熱愛的音樂上。

▲蔡岳宸音樂路坎坷，大學畢業要簽進唱片公司時，被醫生診斷出腦部重症。（圖／蔡岳宸經紀人）



蔡岳宸大學畢業時有機會簽進唱片公司，人生卻遭逢巨變，歷經腦部重症開刀的打擊，當時神經受壓迫影響身體機能，最嚴重時思想行為能力只剩下5歲，連拿筷子和走路都要重新學習。

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▲蔡岳宸術後退化到5歲，花8個月時間復健。（圖／蔡岳宸經紀人）



開刀後整整8個月復健期間從零開始，蔡岳宸表示：｢手術後很多事情都得從頭學，在醫院學走路、拿筷子，一開始甚至連媽媽都不認得，連媽媽兩個字也不會講。」回想起復健最辛苦時，｢就是身高180公分的我，在醫院讓身材嬌小的護士扶著我學走，而且常常沒走幾步就跌倒，我當時真的心灰意冷，甚至想要放棄，因為我不知道我為什麼不能走路。」

▲蔡岳宸推出新歌找來小玉兒合作。（圖／蔡岳宸經紀人）



而歷經6年時間，他已完全康復、恢復健康，回首生病歷程，他感恩說：「甚至可能因為這些經歷，有時候會覺得現在的自己音樂靈感比以往生病前來得更多，也算是老天給的禮物！」新歌〈你會在〉找來斜槓歌手身份的小玉兒，女方在聽到歌曲Demo時，一口應允答應合作，小玉兒說：「原本時間喬不來，還在猶豫，但旋律真的很喜歡，就定下來了！」歌曲現已在蔡岳宸YouTube官方頻道首播。