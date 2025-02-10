具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手具俊曄在痛失愛妻大S（徐熙媛）後，雖陷入悲痛當中，但仍展現了保護家人們決心，令不少人動容。然而，中國導演汪子琦卻砲轟「你是個虛偽的人」，甚至直言「我就是看不慣那個韓國老男人」，引發爭議，除了她以外，也有酸民持續在社群攻擊具俊曄，對此，知名眼科醫師黃宥嘉10日透過臉書砲轟這類言論，直言「窮人間才會比誰有錢」。

▲黃宥嘉為具俊曄反擊酸民。（圖／翻攝自具俊曄IG、黃宥嘉臉書）

黃宥嘉10日在臉書曬出一張留言截圖，圖片中可以看到一名網友寫下「具韓國人口口深深（聲聲） 說得愛大S，請檢驗他結婚三年來，在台灣待多久時間？承擔過家裡什麼支出？然後遺產按照法律來，他能繼承什麼？能繼承的有限？說得像法官一樣權威慷慨？」該言論被其他網友嗆是水軍，他則自認為水準高，沒人請得起。

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▲黃宥嘉曬出留言截圖。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

黃宥嘉對此評論表示「在網路比文化水平，就是不看書，才看網路不是嗎？就是在家裡，才不去故宮博物院的不是嗎？窮人間才會比誰有錢。」還進一步指出「沒水準的才會比誰有水準，醜人才會比誰美」，她認為不要在網路上貶抑他人，「還是說是為了貶抑別人，所以到網路？現實生活都閉嘴很孬」。