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Makiyo現身大S家弔念！心疼小S哭崩消瘦「曝她現況」：氣氛還是悲傷多

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）於2日驟逝於日本，消息震驚華人娛樂圈。小S也透露不會替姊姊舉辦告別式，並會選擇吉日樹葬。8日是大S頭七，Makiyo 也被直擊現身大S家信義區家弔念，她稍早透露一見到小S就先抱她，不過覺得她好像看起來更瘦了，讓Makiyo心疼不已。

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▲▼Makiyo昨天現身大S家。（圖／翻攝自臉書）

▲Makiyo昨天現身大S家。（圖／翻攝自臉書）

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昨天同時也是大S跟老公具俊曄結婚3周年紀念日，下午S家親友買了蛋糕，以頭七日名義，邀請好友們到大S家聚在一起。演藝圈大姊大邱瓈寬（寬姐）、阿雅、Makiyo等S幫親友都也現身大S信義區家。

根據《三立新聞網》報導，Makiyo在大S待了大約兩小時，他心疼小S人消瘦了不少，「她崩潰但是還是很堅強跟我們大家一起，我們一起吃水果跟香檳聊大S姐姐，我有盡量守住大S姐姐願望，不要掉眼淚，但昨天氣氛還是悲傷多，也感受到徐家人的傷是非常大的。」

▲▼大S頭七，親友都現身大S家 。（圖／翻攝自微博）

▲▼大S頭七親友都來了，小S事後也發「蝴蝶結髮夾」思念姊姊。（圖／翻攝自微博）

▲小S在姊姊大S驟逝後，首次更新社群。（圖／翻攝自小S Instagram）

提到小S有希望親友們還可以做些甚麼完成大S遺願嗎？Makiyo難掩哀傷表示：「她非常了解大S姐姐，所以一定會給大S姐姐最好的方式。」至於范曉萱至今沒現身，狀況令不少粉絲擔憂，Makiyo則表示這要問小S比較好。

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大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 汪小菲, 具俊曄, makiyo, 阿雅

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