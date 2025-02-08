陳文茜爆心肌炎住院「心跳破120下」　醫師陪錄影體況曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來二次入院做免疫治療，今（8）日她發文透露過年期間因心跳異常，且每分鐘超過120次，所以緊急住院接受治療，後來更被安排隨行醫生一同到電視台錄影。

▲陳文茜過年爆輕度心肌炎住院。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）



陳文茜提到，當發現心跳異常時，她為避免長時間躺臥帶來的不適，選擇忙於廚房，將烹飪當作勞動療法。然而，情況未見改善，只能坐姿睡眠，後來在過年後的星期一，選擇回到台大醫院癌症中心，由楊院長替她進行血液和心電圖檢查，結果顯示狀況嚴重，因此隨即被安排住院治療。

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▲陳文茜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜表示在住院治療期間，她的狀況有了明顯改善，除了膚色變白皙，且未受到任何環境污染或過敏影響，在處理心肌炎前，院長還和其他專家討論，並決定在免疫治療前先治療心肌炎。她坦言渴望在治療期間回到工作，院長聽聞後表示支持，且為了保證她的健康與安全，還特別安排一名醫生將陪同她回電視台，讓她得以完成節目主持。