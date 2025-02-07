張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，骨灰已於5日搭私人飛機抵台，不過前婆婆張蘭卻被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，消息一出，湧入大批網友留言嗆她「沒一句實話」，事後她開直播時更被兒子飆罵髒話，母子失控互動掀起不小討論。為此，張蘭今（7）日透過微博PO出影片反擊酸民了。

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▲張蘭微博PO文嗆酸民。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

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影片中，張蘭表達她不屈不撓的精神，她提到，儘管遭受各種批評，她依舊信心滿滿地面對一切，並引用俄國作家高爾基〈海燕〉的一句話「讓暴風雨來得更猛烈些吧」，表達她應付逆境時的態度。張蘭強調，作為一個在商界闖蕩三十年的人來說，她的存在對社會、國家、員工都是必需的。最後更向批評她的人喊話：「幾個噴子想把蘭姐噴倒，做夢！文能提筆安天下，武能上馬定乾坤。」

▲張蘭微博PO影片嗆酸民。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

張蘭最近開直播時，兒子汪小菲在電話另一頭飆罵她，還數度譙髒話：「我XX招誰惹誰了妳說我包機？我XX什麼都不說，你們為什麼老是這樣！我XXXX！X你們全家！」面對兒子的失控情緒，張蘭只冷回對方，「我什麼時候說了？」否認造謠汪小菲出錢包機一事。

▲汪小菲飆罵張蘭髒話。（圖／翻攝自微博）

針對汪小菲主動出錢包機接回大S的謠言，小S事後透過經紀人反擊：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」