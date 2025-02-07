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陳建州說完安靜回憶大S「下秒PO她們辣舞片」 網傻眼：無法理解！

【大S猝逝】黑人稱想安靜回憶大S　下秒PO「啦啦隊熱舞片」又挨轟

▲黑人陳建州（左圖）表示想安靜悼念好友大S（右圖）。（翻攝黑人陳建州臉書、大S臉書）

圖文／鏡週刊

大S （徐熙媛）赴日旅遊因染流感併發肺炎離世，享年48歲，震驚各界。有網友在社群網站列出感染時序、接觸史，疑似與「黑范夫妻」陳建州、范瑋琪有密切關連，引發爭議。「黑人」陳建州5日現身東超聯賽，表示要專注於籃球上，以自己的方式安靜回憶大S，未料，當日他在社群網站限動貼出「啦啦隊熱舞片」，再度引來網友怒火。

大S猝逝後，有網友在社群網站發文，列出時序：1月22日，范瑋琪在IG貼出雙胞胎兒子得A型流感住院照，指黑人也感冒「全家都病懨懨的」。1月25日，黑范夫妻參加王偉忠女兒婚禮，與大S開心合照。1月29日，大S出現咳嗽症狀。2月2日，大S因流感併發肺炎病逝。由於流感伏期剛好3~5天，大批網友推論大S是遭黑人、范瑋琪夫妻傳染，二人的社群網站也遭網友灌爆。

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而陳建州5日現身所屬PLG職籃的領航猿在東超聯賽，對於大S一事不願多談，表示自己的重心仍放在台灣籃球身上，強調：「想以自己的方式，安靜的回憶親友。」

【大S猝逝】黑人稱想安靜回憶大S　下秒PO「啦啦隊熱舞片」又挨轟

▲陳建州5日在限時動態貼出啦啦隊熱舞影片，再度引發熱議。（翻攝陳建州臉書、IG）

【大S猝逝】黑人稱想安靜回憶大S　下秒PO「啦啦隊熱舞片」又挨轟

▲網友留言砲轟陳建州。（翻攝陳建州IG）

當天陳建州於臉書、IG發出幾則球賽相關限時動態，其中一則是啦啦隊穿著清涼、扭腰擺臀影片。有網友看到後，在他的IG留言砲轟：「你限動怎麼還放女生跳舞的影片，真的是無極限欸！！ 想幫你講話完全講不下去！！悼念好友是去看籃球、看啦啦隊跳舞、放限動？？」

還有人說：「本來不想留言評論，因為你們是大S的好朋友，這幾天估計你們也很難過很傷心，本來還挺喜歡你們的，但當我剛剛看到你在限時動態裡放女生跳舞的照片，我真的無法理解。」


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