汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，骨灰終於在5日回台，未料微博立刻瘋傳包機及費用皆由前夫汪小菲聯絡、出錢，但隨著小S反擊，網友也抓到了造謠者是張蘭的乾兒子夏健。張蘭事後開直播時，不但引來網友砲轟，汪小菲也發語音訊息狂罵，15秒失控畫面全放送。

►更多【大S過世】相關新聞

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪小菲發語音訊息飆罵張蘭。（圖／翻攝自微博）



從影片中，可以清楚聽到汪小菲在電話那頭飆罵，還數度譙髒話：「我XX招誰惹誰了妳說我包機？我XX什麼都不說，你們為什麼老是這樣！我XXXX！X你們全家！」

▲汪小菲數度罵髒話。（圖／翻攝自微博）



面對兒子汪小菲徹底失控的情緒，張蘭相較淡定，只冷冷地回了一句話，「我什麼時候說了？」否認造謠包機及費用皆由汪小菲聯絡、出錢一事，讓網友看了相當傻眼。

▲張蘭冷回汪小菲。（圖／翻攝自微博）



事實上，乾兒子夏健多次在直播中提及此事，張蘭還點讚了相關影片，這讓小S 6日氣得正式透過經紀人反擊，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

▲夏健造謠，張蘭還點讚推薦該影片。（圖／翻攝自微博）