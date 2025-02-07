汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

▲汪小菲在張蘭（右）直播上暴走。（圖／大S、張蘭微博）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）春節到日本旅遊，因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲。大S的骨灰於5日由家人乘著VistaJet私人包機返抵松山機場，微博上卻流傳包機費用是汪小菲處理，網友挖出爆料者是張蘭的乾兒子，昨（6）日汪小菲在張蘭直播上，從電話那頭怒批張蘭造謠他包機一事。

大S前婆婆張蘭的乾兒子夏健，日前在社群上公開造謠稱包機費用是汪小菲處理，「汪小菲包機接大S回台灣了，此次包機是汪小菲主動聯繫解決的，以汪小菲的性格，他是不允許大S的骨灰像行李一樣被拉回來，他一定讓大S體體面面的歸來。」乾媽張蘭不但點讚相關影片，還開起直播帶貨。目前夏健的抖音帳號已全數清空且遭禁止關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於包機費用被說成是汪小菲處理，小S不忍怒批：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

張蘭昨日開直播時，汪小菲從電話那頭怒斥：「我招誰惹誰了你說我包機，我什麼都不說，你們為什麼老是這樣！」並兩度脫口髒話，相當憤怒，只見張蘭對著手機回應兒子「我什麼時候說了？」

▲張蘭乾兒子夏健被抓包造謠汪小菲包機。（圖／翻攝微博）

另外，有網友在張蘭直播間說，她撒謊汪小菲並未給大S包機，張蘭直接回應：「你們能給大家解釋一下何為實話，何為假話？說實話，會是什麼結果？說假話是什麼結果？」並未正面回應包機說法，反斥網友只是在發洩情緒。

針對網路謠言，私人飛機租賃公司Jetbay發出聲明澄清，「此次服務由私人包機公司Jetbay HK全權負責安排VistaJet航班，且所有費用均由犬象有限公司徐熙娣（小S）總經理全額支付，與網上流傳的其他說法無關。感謝各界的關注與理解。」打臉張蘭乾兒子的說法。

更多新聞

大S猝逝掀流感疫苗搶打潮！ 自費漲200元仍秒殺

大S猝逝／具俊曄突刪文「不讓惡人接觸孩子」 再發聲澄清：怕引起誤會

大S猝逝／雨中漫步還不夠！汪小菲打造深情人設 被爆買網軍文案流出

大S猝逝／具俊曄決定大S遺產留給S媽 律師點出難處：恐要汪小菲同意



