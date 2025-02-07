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黃露瑤確診A流「燒到40度」　躺3天一動就痛：靠投餵掛食物

圖文／CTWANT

大愛劇《生日快樂》今（6日）舉辦茶敘，蔡亘晏、郭文頤、游君萍出席，原本黃露瑤也要參加，沒想到大年初六她人在高雄得了A型流感，加上要回診，只能臨時缺席。蔡亘晏透露，她在拍戲期間也得了A流，高燒到40度，趕緊去掛急診，「聲音有消失一點點，全身都非常的痠痛，人動就痛，靠投餵掛食物（在門口）」，人在飯店躺平了三天。

女星確診A流...燒到40度　吐慘況：一動就全身痛

▲蔡亘晏拍攝《生日快樂》時感染A流。（圖／楊澍攝／CTWANT）

《生日快樂》全劇在臺中的醫療棚拍攝，郭文頤說拍戲時「真的很像在醫院上班」，每天早上一起搭車到醫院上工，像醫院員工一樣，一起到B1美食街去買咖啡，郭文頤結帳時還被店員提醒「請問員工證可以拿出來嗎？可以打折」，郭文頤真的拿出道具員工證，結果店員才發現「沒有條碼不能刷」。

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在「心蓮病房」中的個案都要面對生離死別，蔡亘妟飾演的「美慧」護理師，曾經一夜間送走五位癌末病患、因而留下陰影。被問到辦生前告別式，蔡亘晏也會想舉辦，讓所愛的人在一起像開同樂會。

而郭文頤拍完《生日快樂》後，意識到自己的情緒不能壓抑，過去看到酸民留言都超走心，會狂截圖給經紀人，現在她告訴自己會直話直說，不要自己揪結，變得更直白「用最高EQ方式回應酸民，現在每天都在腦筋急轉彎」。

女星確診A流...燒到40度　吐慘況：一動就全身痛

▲游君萍、蔡亘晏、郭文頤出席《生日快樂》茶敘。（圖／楊澍攝／CTWANT）

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