大S牽線合作「溫暖哥哥」具俊曄　陳柏霖面色沈重認：有傳訊息關心

記者蕭采薇／台北報導

陳柏霖曾與大S在2006年合作過電影《詭絲》，近日大S在日本因流感併發肺炎猝逝，他6日出席活動時，透露有傳訊關心具俊曄：「希望大家都平安，不要打擾他們。」也坦言之前邀請具俊曄錄製實境節目《極島森林2》，就是靠大S牽線。

▲陳柏霖出席咖啡活動擺出專業笑容，但後來受訪談到大S時仍露出哀傷神情。（圖／可口可樂公司提供）

提到大S，陳柏霖在活動上收起笑容，面露沈重、神情的悲傷，被問起兩人是否有共同的溫暖回憶？陳柏霖難過的說：「這部分我就留給自己！」事發後，他也有傳訊息關心具俊曄，但並未多談細節，但他表示，具俊曄是個溫暖的哥哥。陳柏霖也透露，自己還沒打流感疫苗，會再找時間去打。

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▲陳柏霖先前邀請具俊曄錄製實境節目《極島森林2》，就是靠大S牽線。（圖／可口可樂公司提供）

農曆新年剛過，陳柏霖卻表示，沒有包給家人，他說：「他們自己拿（錢）就可以了，我很少包紅包啦！我覺得陪伴就是最好的紅包。」他與Popu Lady庭萱緋聞傳了多年，是否有被長輩催婚？他陳柏霖尷尬笑說：「有好消息會和大家說！」而先前錄製的實境節目《出去一下What a trip》，也預計在今年播出。