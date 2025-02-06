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搭車嚇到運將脫口「以為是偶像明星」！豆花妹狂冒問號：什麼意思

記者潘慧中／綜合報導

豆花妹（蔡黃汝）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她5日便在社群網站透露一搭上車，司機就嚇到回頭說「以為是偶像明星」，讓她頓時滿頭問號。

▲▼豆花妹。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

▲豆花妹分享5日和運將的互動。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

豆花妹在Instagram限時動態分享5日和運將的互動，對方嚇到脫口「以為是偶像明星」後隨即轉頭開車，她瞬間開啟腦內小劇場，「咦？！？以為偶像明星？那看完是是還不是？！」

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▲豆花妹搭車被認出。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

停紅燈的時候，司機再度突然轉頭，和豆花妹對到眼、點頭示意後，又轉頭繼續開車。豆花妹此時越來越疑惑，「什麼意思？！所以ㄏㄟˊ？！我是長得像明星偶像？還是？」

▲▼豆花妹。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

▲豆花妹最後決定和運將開口問真相。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

經過二度確認過眼神後，豆花妹既困惑又覺得好笑，最後決定開口跟司機確認，原來對方似乎是不敢相信載到她，逗得她笑說：「果然！我真的是偶像明星！」

豆花妹IG全文：

剛上車，司機詢問地址後，嚇一跳轉頭說：以為是偶像明星！隨後就轉回開車！

後座的我突然開啟腦內分析圖
咦？！？
以為偶像明星？那看完是是還不是？！ㄏㄟˊ

安靜片刻紅燈停，突然轉頭再次對到眼
互點頭後，司機看完又一次轉過頭開車了。

喔～～～～欸咿？什麼意思？！
所以ㄏㄟˊ？！我是長得像明星偶像？還是？
咦我是吧？這問號氣息佈滿後座！
當下同時跟經紀確認我是沒錯啊？
笑死我了還二次確認過眼神那餒？ㄏㄟˊ～

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