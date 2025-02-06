13天才和大S碰面「Melody心碎了」！暫離台灣：無常真的很難接受

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）患流感併發肺炎猝逝的消息不只震撼演藝圈，周遭的親朋好友更是難以接受。13天前才和大S碰面的Melody（殷悅），6日便在社群網站PO出心碎的圖案，並寫下「人生的無常真的很難接受」的心情。

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▲Melody心碎PO文。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



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Melody 6日在Instagram限時動態坦承，目前已暫時離開台灣，飛抵紐約陪伴家人。隨後，她有感而發地說無常確實很難接受，但「昨天已是過去式，明天是未知，只有今天才是我們真正擁有的」。

▲▼Melody暫離台灣前往紐約。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



Melody更體悟到過好每一天、照顧好自己、並且珍惜身邊人的道理，「永遠保持一顆謙卑的心，今天的好與不好都是過程而已，變化就在轉角…。」

▲Melody（左二）13天前才和大S（右三）碰面。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）



13天前因為王偉忠長女的歸寧宴，Melody剛好和大S碰面，未料卻成為最後一面，讓她不禁感嘆：「學會讓自己雲淡風輕，沒什麼事比身體健康重要。」