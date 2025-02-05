連線訪問／麥可·B·喬丹求突破「一人分飾兩角」　徹夜開趴驚悚變調

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線報導

《黑豹》、《金牌拳手》導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler），最新作品《罪人》第五度找來麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）合作，他在片中一人分飾表兄弟兩角，在毛骨悚然的瘋狂夜晚，只能帶領眾人力求活命。導演萊恩庫格勒接受訪問時透露，他能看出麥可·B·喬丹也急欲突破的心情，兩人合作多年，關係已經有如家人。

▲麥可·B·喬丹（左）在《罪人》一人分飾兩角。（圖／華納提供）

《罪人》釋出正式預告及海報，揭露一場本該徹夜狂歡的音樂派對，入夜後竟陸續發生詭異、無法解釋的恐怖現象：有人滿口鮮血瘋狂邪笑、有人全身著火四處逃竄，進入深夜後更出現許多陌生黑影漸漸包圍派對場地，光看預告就讓人感受到緊張氣氛。

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這也是導演萊恩庫格勒第五度和麥可·B·喬丹合作，萊恩庫格勒笑說，當時他打電話對麥可·B·喬丹說：「嘿，我有一個新計畫，你看看感覺怎麼樣。」因為他知道，麥可一直在尋找新的挑戰。萊恩庫格勒說：「他對表演的執著，以及不斷挑戰的決心，讓他總是想要突破極限。當這些特質集結在一個人身上時，你會知道這有多難得。」

▲《罪人》是導演萊恩庫格勒和麥可·B·喬丹第五度合作。（圖／華納提供）



兩人聯手挑戰以前所未見的手法，刺激觀眾對「未知恐懼」的敏感神經。故事設定在1930年代美國南方「吉姆克勞法」時期，是還有「種族隔離」的年代。萊恩庫格勒透露，他也藉此追尋祖先的足跡，「這次我深掘了兩段家族關係，包括我從未見過的外公。」另一個則是已逝的叔叔詹姆斯，片中的藍調音樂，正是叔叔最愛的種類。

麥可·B·喬丹在新片《罪人》中分別飾演一對從大都市返鄉工作的表兄弟，開心帶著老家的親友們，一起參加派對準備徹夜狂歡，沒想到入夜後竟全部變了調。電影預告結尾更出現驚悚畫面，兄弟其一人被關在倉庫裡，狂喊著要求開門，不料被眾人拒絕後，他竟露出詭異微笑，接著彷彿失去理智一般，發瘋似地用頭反覆撞擊門板，驚人舉止嚇得眾人倒抽一口氣，也為電影再添詭譎恐怖氛圍。《罪人》將於4月17日上映。