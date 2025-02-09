ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／2月9日星座運勢　天秤座幸福藏不住

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：進步令人讚嘆

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：幸福如影隨形

財運：資金穩步增加

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：雙子

雙子座

工作：機遇接踵而來

感情：和諧幸福洋溢

財運：財源穩定流入

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：金牛

天秤座

工作：細節全程掌控

感情：幸福自然流露

財運：每月收入穩增

幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：魔羯

【土象星座】

摩羯座

工作：專業受到關注

感情：戀愛魔力激發

財運：財富擴張無阻

幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：雙魚

金牛座

工作：每步走得踏實

感情：愛情慢慢靠近

財運：利潤連續增長

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：處女

處女座

工作：挑戰轉化成果

感情：情感滋潤人心

財運：進帳無數豐盈

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：牡羊

【水象星座】

雙魚座

工作：優勢充分發揮

感情：愛意無處不在

財運：順風財運不止

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：獅子

天蠍座

工作：團隊目標一致

感情：浪漫不期而遇

財運：收入驟然增加

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

巨蟹座

工作：人脈逐步擴展

感情：溫柔讓人心醉

財運：錢財富裕可得

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：天蠍

【火象星座】

獅子座

工作：專案頻傳捷報

感情：愛的故事延續

財運：資金不斷湧入

幸運色：白色

貴人：處女

小人：天秤

射手座

工作：新方案被讚賞

感情：桃花魅力四溢

財運：金錢不斷進賬

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：水瓶

牡羊座

工作：突破帶來信心

感情：甜蜜氣息來臨

財運：財運越來越旺

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：射手

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【確定是母子無誤】媽打電話約染髮跟兒練蕭話 被逗出魔性笑XD

推薦閱讀

快訊／小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S

快訊／小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！　羞喊：是一大突破

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！　羞喊：是一大突破

大S驟逝「為何路人粉如此悲痛？」　3原因引眾人共鳴

大S驟逝「為何路人粉如此悲痛？」　3原因引眾人共鳴

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

日40萬YTR Mana驚喜宣布結婚！　來台7年開心喊「成為高雄媳婦了」

日40萬YTR Mana驚喜宣布結婚！　來台7年開心喊「成為高雄媳婦了」

張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰

張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰

二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！

二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！

具俊曄發文思念大S喊「永遠愛妳」　中國導演竟留言批：虛偽的人

具俊曄發文思念大S喊「永遠愛妳」　中國導演竟留言批：虛偽的人

486先生「諷刺大S」女星怒籲廠商切割　許常德聲援抵制

486先生「諷刺大S」女星怒籲廠商切割　許常德聲援抵制

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！　羞喊：是一大突破

大S驟逝「為何路人粉如此悲痛？」　3原因引眾人共鳴

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

日40萬YTR Mana驚喜宣布結婚！　來台7年開心喊「成為高雄媳婦了」

張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰

二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／2月9日星座運勢　天秤座幸福藏不住
  2. 汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭
  3. 大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸
  4. 快訊／小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S
  5. 樂天女孩梔梔「大動作宣布改名」！　親曝背後含意：叫舊名不會回頭
  6. 日40萬YTR Mana驚喜宣布結婚！　來台7年開心喊「成為高雄媳婦了」
  7. Jisoo隔4年接主演「演技又挨批」！韓觀眾搖頭：發聲問題很嚴重
  8. 陳喬恩認進廠維修「臉腫1個月」　曬對比照羞喊：明年過年不見人
  9. 樂天正妹Mika遭惡評攻擊　直球反擊酸民：不入流請適可而止
  10. 獨家／藝人許嘉容媽媽失蹤　心急如焚靠這方法找回來

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366