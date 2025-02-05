大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

▲小S育有3個女兒，卻有網友挖出命理師曾斷言她命中有4女1子。（翻攝自小S臉書）

圖文／鏡週刊

大S在日本因流感引發肺炎病逝消息震驚娛樂圈，也引起熱議。過去曾有命理師針對大小S等徐家人批命，指大S的妹妹小S命中有4女1子，但事實上小S膝下僅有3個女兒，且再生兒女的機率不高。如今大S驟逝留下一雙子女，而小S又與2個姨甥感情甚篤，與命中4女1子的預言竟有著詭異巧合。

大S的生命雖然僅有短短48年，但她從17歲出道，後半生可說轟轟烈烈，因此也有許多命理師很愛為她批命，最近陸續傳出命理師過往批大S活不過50歲、與具俊曄的二婚維持不了3年等，居然神準言中。

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網友還挖出，小S也曾被斷定「命中有4女1子」；然而小S與丈夫許雅鈞僅生有3個女兒Elly、Lily、許老三，另外的一子一女究竟從哪蹦出來？因此有很多人懷疑是否許雅鈞在外有私生子？沒想到大S異鄉驟逝，身後留下一雙兒女，恰好滿足小S命中擁有4女1子之說，網友不由得驚呼「雞皮疙瘩都起來了！」

▲大S與汪小菲生下1兒1女，離婚後監護權歸屬大S。（大S微博）

當年大S賭命生子一度斷氣被搶救回來，2個孩子在她與汪小菲離婚後判定親權歸屬於她，這些年來汪小菲僅能來台探望子女；如今大S去世，依照台灣民法規定，孩子的監護權將會轉移到夫妻另一方，也就是汪小菲這邊，未來法律上他可以合法將小孩帶回北京；至於小S與2個姨甥的感情也甚篤，將外甥們當作自己孩子疼，倒也不違背「命中4女1子」之說。



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