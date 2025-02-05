玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「野獸男團」2PM成員玉澤演擁有精壯身材、帥氣外貌，是很多粉絲喜愛的偶像。他2020年6月認愛圈外女友，交往至今4年甜蜜穩定，5日傳來已經求婚成功的好消息，小倆口遠赴巴黎鐵塔度過幸福時光，他則拿著鑽戒下跪求婚，素人女友長相首度曝光，且表情驚喜不已，感動地流下眼淚，一系列求婚照瘋傳，令粉絲又驚又喜。

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▲玉澤演在巴黎鐵塔前求婚了。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）



玉澤演驚爆求婚成功，但不是本人對外公開，而是意外被攝影工作室貼出照片，該攝影師疑似不知他們的身份，因此將照片全數上傳。照片裡，他拿著鑽戒在巴黎鐵塔前下跪，並準備浪漫的花束，許下共度餘生的約定，女友驚訝地望向他並流下眼淚，全程被攝影師記錄下來，在網路上瘋傳。

▼▲玉澤演女友首度公開。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）



一系列「求婚照」很快在網路上發酵，更令粉絲驚訝的是，玉澤演穩定交往該位素人4年，但從未對外曝光過女生的長相，求婚照裡，女友外貌第一次公開，她長得清秀、眼睛笑起來如彎月狀，沒有濃妝豔抹的打扮，廬山真面目首度曝光，馬上引起熱烈討論。

▲玉澤演早在2024年4月求婚了。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）



不僅如此，玉澤演這系列求婚照片其實早在2024年4月上傳，只是沒有粉絲發現，現雖已遭到攝影工作室刪除，玉澤演經紀公司也暫無正式回應，但小倆口幸福的照片曝光後，獲得許多人祝福，希望早日看到愛的結晶。