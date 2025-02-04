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曝大S人氣巔峰期「片場暖舉」　丁寧感慨：把我當認識的人在關心

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，不幸離世，享年48歲。由於她生前人緣相當好，演藝圈有不少藝人都發文哀悼，而曾與她合作拍戲的丁寧，也分享共事的回憶，表示兩人雖然不相識，但大S卻親切關心，性格相當溫暖。

▲▼大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S因病去世。（圖／資料照／記者李毓康攝）

丁寧表示，她曾和大S合作過一次，當時自己飾演一位厲害的女秘書，要在信義區開敞篷跑車，「車拍其實是很困難的，除了技術上要克服，演員也很怕弄傷車子。」她透露，當時的大S已經非常紅，而自己只是剛起步的演員，但在拍攝過程中，大S一直對她表示關心，不斷提醒她「小心」、「過得去嗎」、「妳還好嗎」。

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▲▼曝大S巔峰期「片場暖舉」　丁寧：把我當認識的人在關心。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning）

▲丁寧3日分享與大S合作的往事。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning）

丁寧形容大S是一個敏感細膩的人，雖然自己努力表現得很鎮定，但內心其實非常緊張，「我開著一部好幾百萬的跑車裡面載著一個大明星，我只要一個不小心我賠不起吧！」而大S與她雖然不是相識的關係，但對方卻把她當作朋友在照顧，讓她備感窩心。

丁寧表示，即便自己和大S不算認識的關係，但也感受過對方的溫暖，「相信妳留給身邊的人的愛是更多更多了。」她表示，大S走了一場花路，但這段路並沒有白走，並祝福大S繼續成為光，永遠守護著所愛之人，「也祝福愛她的人，我真的說不出節哀順變這四個字，失去愛的人所要走的路，是一輩子的，傷痛跟愛總是無法分開，靠時間也無法治癒，時間只是讓我們知道我們有多愛對方而已，不過這就是愛，這是身為人最大的力量。」

【丁寧全文】

今天真的是被嚇醒的。
一直跟自己說是假新聞。
我跟她工作過一次，那時我演一個很厲害的女秘書，在大太陽底下開著敞篷跑車帶著她在信義區拍攝，車拍其實是很困難的，除了技術上要克服，演員也很怕弄傷車子。
那時候她就已經紅翻天了，我只是一個剛起步的演員。
整個過程她都很替我緊張，一直提醒我「小心！」、「過得去嗎？」、「妳還好嗎？」
她是一個很敏感細膩的人，我一直努力演我很鎮定我很OK，其實我內心超緊張，我開著一部好幾百萬的跑車裡面載著一個大明星，我只要一個不小心我賠不起吧！
她感覺到我的緊張。
我很感謝她把我當成一個好像她認識的人一樣在關心。
謝謝她。
雖說人生一場鏡花水月，但連在我這個跟妳不認識的人身上也留下了一些痕跡，相信妳留給身邊的人的愛是更多更多了。
走了一場花路，但也沒有白走。
祝福妳 繼續成為光，永遠守護著妳愛的人。
也祝福愛她的人，我真的說不出節哀順變這四個字，失去愛的人所要走的路，是一輩子的，傷痛跟愛總是無法分開，靠時間也無法治癒，時間只是讓我們知道我們有多愛對方而已，不過這就是愛，這是身為人最大的力量。
祝福妳們，也請好好照顧自己，多喝點水，才有足夠的水分流眼淚。
也祝福大家，生命短暫，讓自己的人生更有意義吧。
祝福這一切，祝福。

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