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大S最後一部戲《泡沫之夏》成經典　男主角何潤東、黃曉明悲痛發聲

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S難過說「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」而她生前演出過多部經典戲劇，其中《泡沫之夏》深受觀眾喜愛，男主角何潤東低調回應，另一位男主角黃曉明則在微博發文悼念。

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▲▼大S。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

▲大S在日本猝逝。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

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大S在1988年正式踏入戲劇圈，在2001年演出《流星花園》一夕之間爆紅，後續演出《倩女幽魂》、《求婚事務所－第三單元情書》、《戰神》、《轉角＊遇到愛》，最後一部演出的戲劇則是《泡沫之夏》，在劇中飾演個性安靜、聰慧、淡定、堅韌的「尹夏沫」。

▲《泡沫之夏》由大S、何潤東、黃曉明主演。（圖／翻攝自網路）

▲《泡沫之夏》由大S、何潤東、黃曉明主演。（圖／翻攝自網路）

《泡沫之夏》由大S主演，雙男主角為何潤東與黃曉明，稍早何潤東得知大S的死訊，透過經紀人回應「Peter聽到覺得很震驚！！謝謝她曾經在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品…」。

▲《泡沫之夏》由大S、何潤東、黃曉明主演。（圖／翻攝自網路）

▲《泡沫之夏》由大S、何潤東、黃曉明主演。（圖／翻攝自網路）

黃曉明則是在微博上發文悼念大S，寫道「此刻還是在震驚心痛之中，無法接受這個噩耗，真的很難受。十五年光陰如指間流沙，想到那年夏天的風裡總帶著一些海鹽的氣息，戲中的夏沫很認真的在對話，而戲外的她總能用一句玩笑話化解所有疲憊。不管何時她眼裡的光，都像尹夏沫骨子裡的強大與倔強從未褪色。」

▲《泡沫之夏》由大S、何潤東、黃曉明主演。（圖／翻攝自網路）

▲黃曉明發文悼念大S。（圖／翻攝自微博）

回憶起大S，黃曉明說道「她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」

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大S, 泡沫之夏, 何潤東, 黃曉明

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