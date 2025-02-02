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獨／張世「催淚千字文」悲憶同袍張立威　妻回應痛失好友心聲

記者蕭采薇／台北報導

軍教片知名演員張立威（胖胖）於大年初一傳出在陸離世消息，令演藝圈眾多好友與影迷深感不捨。好友張世更分享了一篇深情的悼念千字文章，回顧了與張立威一同奮鬥的電影時光，兩人也可說是大銀幕上的同袍。張世在文中提到自己聽聞老友過世，徹夜難眠。

▲▼《默殺：無聲之地》導演柯汶利、演員張世、宸頤、紀亮竹。（圖／鴻聯國際提供）

▲張世近年來多數時間在中國工作，去年曾為宣傳《默殺：無聲之地》在台露面。（圖／鴻聯國際提供）

《ETtoday星光雲》記者問候張世心情，妻子兼經紀人詹婉妮對此回應：「世哥想表達的心情已經都寫在發文裡了，過年還勞煩你，大家都辛苦了，真的很謝謝你的關心。」

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而張世文中提到，會在法鼓山新竹分會點燈為張立威祈福，詹婉妮回覆時也表示：「很抱歉剛才一直在忙。」同時祝賀記者新年快樂，夫妻倆都非常客氣。據悉他如今多數時間都待在海外，過年期間返台，卻意外得知老友噩耗，不勝唏噓。

▲▼張立威半年前身材顯瘦。（圖／翻攝自微博／張立威）

▲演員張立威於大年初一傳出在陸離世消息，令演藝圈眾多好友與影迷深感不捨。（圖／翻攝自微博／張立威）

張世在文章中表示，從曼谷回國過年後，突然接到好友通知，得知張立威離世的消息，當下感到震驚與悲痛。他回憶，當年與屈中恆在張立威的高中發現他的特別之處，並將他引薦至電影圈的往事。

張世難過寫下：「因為有他，我們這個團體才會出色，他在我們團體其實是很重要的，我會懷念他。」並表示張立威的一生雖短暫，但他在電影與生活中的溫暖與才華，將永留人心。

 

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