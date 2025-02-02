《甄嬛傳》直播創新高！破8萬人看「皇上駕崩」馬拉松還在持續中

記者黃庠棻／台北報導

台灣觀眾在農曆春節熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松直播已成為過年必備儀式，2024年時最高創下6.1萬人在線觀看，該劇開播至今已有13年，已經成為經典中的經典，沒想到2025年過年期間觀看人數屢屢創下新高，繼1日「滴血驗親」創下7.8萬之後，後續更突破同時8萬人觀看，引起熱議。

▲《後宮甄嬛傳》馬拉松直播吸引大批網友觀看。（圖／翻攝自微博）

八大電視台四度在YouTube頻道於過年期間播放《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，首輪1月26日凌晨播到皇上駕崩，有6.4萬名網友在線上觀看，已突破2024年的紀錄。隨著年假持續，《後宮甄嬛傳》馬拉松也不間斷播放，截至2日已播放到第五輪。

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▲《後宮甄嬛傳》馬拉松直播吸引大批網友觀看。（圖／八大電視提供）

值得一提的是，《後宮甄嬛傳》在1日播出戲劇尾聲，也是2025年春節馬拉松直播的第四輪，在「皇上駕崩」時總共突破8萬人次在線觀看，後續觀看人數最多之時更高達8.3萬人同時在線，讓不少網友直呼「創新高了」、「明年一起突破10萬」。

▲《後宮甄嬛傳》馬拉松直播吸引大批網友觀看。（圖／八大電視提供）

此外，雖然2025年年假已進入尾聲，但八大電視台YouTube頻道仍在播放《後宮甄嬛傳》馬拉松直播第五輪。對此，《ETtoday星光雲》詢問電視台是否會將本劇播完，目前尚未得到回應。

▲《後宮甄嬛傳》馬拉松直播吸引大批網友觀看。（圖／八大電視提供）