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餐飲小開變饒舌歌手！PIZZALI私下1舉動太貼心…王ADEN目睹讚帥氣

記者陳芊秀／台北報導

R&B歌手王ADEN和饒舌歌手PIZZALI主持Hit Fm初三特別節目，大聊迎接蛇年的點滴。PIZZALI透露，過年都會回到台中幫忙家裡經營的餐廳，除夕夜不打烊，他熱愛與人互動，招呼客人讓他找到快樂。而王ADEN則回憶，有一年唱完跨年後到PIZZALI家用餐，看到PIZZALI私下跟家人互動還有在廚房煮菜的樣子，覺得超帥氣。

▲▼王ADEN與PIZZALI。（圖／Hit Fm聯播網）

▲王ADEN與PIZZALI合體主持節目。（圖／Hit Fm聯播網）

王ADEN與PIZZALI兩人皆是出生於2000年的千禧寶寶，在服務業家庭成長，發現兩人有很多共通點。王ADEN的爸爸是專業美髮師，小時候還喊話要去髮廊打工，認為服務業的辛苦讓人敬佩。他還稱讚PIZZALI是一個細心的人，曾觀察到PIZZALI來借住他家，進家門前還先把行李箱輪子擦拭乾淨，因此覺得對方是非常細心且有禮貌的人，加上用餐還會幫忙洗碗跟擦桌子，使用抹布的方式就知道平時家裡教的很好。

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兩人還聊到紅包趣事，PIZZALI收到過爺爺奶奶給的最大紅包6000元，而王ADEN則分享，父母幫他將紅包存起來，未來用來支持音樂夢想，對他們來說壓歲錢成為急用金的重要來源。

PIZZALI希望新的一年能「蛇」現更多目標，站上更多舞台讓人聽見他的音樂，並從其他藝術家中汲取靈感，創作更多有共鳴的作品；王ADEN則期待「蛇」去焦慮，釐清優先順序，專注於音樂創作的每一步。

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