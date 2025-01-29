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除夕摔到骨折！陳哲遠寵粉「仍豪發86萬紅包」　急找醫院動手術

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星陳哲遠以《偷偷藏不住》爆紅，28日晚間透露，結束工作回到家洗澡時摔了一跤，而且這一摔嚴重到骨折，不過他樂觀表示「我查了下寓意很好」，儘管身體不舒服，但他也不忘新年寵粉，一連發出人民幣15萬元（約台幣68萬元）的紅包給粉絲。

▲▼陳哲遠。（圖／翻攝自微博）

陳哲遠28日透露：「今天真的很神奇，收完工準備吃年夜飯，結果洗澡的時候摔了一跤，摔骨折了，剛從醫院回來，人生第一次骨折居然在除夕哈哈哈哈，不過我查了下寓意很好。」他所附上的是自己搜尋來過年摔跤是轉運的吉祥意義，這則貼文瞬間湧入14萬則留言，影迷們都相當擔心他的身體，更一度癱瘓了他的主頁。

▲▼陳哲遠。（圖／翻攝自微博）

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▲陳哲遠查過年摔跤寓意，樂觀看待。（圖／翻攝自微博）

從去年就會發紅包的陳哲遠今年也不例外，不過因為不熟悉操作，特別要粉絲稍等一下，待成功後可見他發出1萬5000個紅包，總金額約人民幣15萬元（約台幣68萬元）。不只如此，他在微信粉絲群也發了人民幣4萬元（約台幣18萬元）的紅包，暖心舉動讓粉絲感動不已。

▲▼陳哲遠。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳哲遠即使疼痛且一開始發紅包失敗也不放棄。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳哲遠。（圖／翻攝自微博）

另外，陳哲遠今（29日）也在微博超話中透露，目前已經找到醫院做檢查，準備下午進行手術。

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