記者蔡琛儀／專訪

大馬流量偶像晨熙去年推出單曲〈蝴蝶〉自小熱愛唱歌的她，在校內的歌唱比賽中曾連續四年奪冠，甚至因實力過於突出，被其他家長抗議要她退出校內比賽，但她不氣餒，轉而參加校外比賽，並在中學時繼續展露頭角，這段經歷讓她變得更加獨立，也為她後來的職業生涯奠定了基礎。

▲大馬歌手晨熙。（圖／記者周宸亘攝）

但她其實在13歲時，曾因對唱歌感到厭倦而與家人產生摩擦，甚至一度拒絕繼續比賽，但14歲時，她重新找回對音樂的熱情，開始將唱歌視為自己的人生目標，並在17歲時簽約，因剛好有電影角色安排，而逐漸被觀眾認識。

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晨熙雖演藝道路看似光鮮亮麗，但晨熙坦言，這一路充滿挑戰，她曾因合約糾紛負債數十萬台幣，花了七年才還清，而她從小家庭經濟曾經十分拮据，因母親生病需要大筆醫療費，父母不得不四處借錢，這段經歷讓她更珍惜每一分錢，也因此早早學會獨立生活。17歲時她就用自己的名字租房、買車，並準時支付貸款和租金，現在也有了自己的房子。

▲晨熙從小就必須幫家裡還債。（圖／記者周宸亘攝）

也因為對金錢沒有安全感，作為一名工作狂，晨熙坦言前年因壓力過大而導致免疫系統失調，「壓力指數達到97，全身長滿疹子，我當時真的很焦慮，想說自己是靠臉吃飯，只好都穿長袖去工作。」她花了三個月才恢復健康，她表示，這次經歷讓她學會了放下完美主義，對自己不再過於苛責，也開始更關注身心健康，「以前覺得自己必須做到最好，但現在明白，其實沒有人那麼在意你的一切，只有自己最在乎自己。」這份釋然讓她變得更成熟，也更加能享受生活。

談到感情，晨熙坦言自己因過去太過遷就別人，甚至因此失去一些朋友，如今正在學習說不，「以前害怕傷人傷己，但現在明白，真正的愛是能接受彼此的真實模樣。」

▲晨熙曾因太熱衷於工作，又是完美主義，因此身體出狀況。（圖／記者周宸亘攝）