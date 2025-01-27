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錄影中⋯民眾亂入要合照！吳宗憲的高EQ「寵粉瞬間」

記者許逸群／台北報導

被譽為「綜藝天王」的吳宗憲，在演藝圈屹立不搖的原因，除了渾然天成的主持功力，其親民寵粉的行為更是著名。無論是在錄影現場、公開活動，甚至是私人時間，吳宗憲總是用高EQ和滿滿的誠意，拉近與粉絲的距離，展現「天王」的暖心魅力。

▲▼吳宗憲、KID、坤達《綜藝玩很大》十週年記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳宗憲無論在鏡頭前後，永遠都賣力為觀眾服務。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

高EQ寵粉瞬間

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外景錄影時，發生過多次民眾因熱情難耐闖入鏡頭內要求合影的情況，這樣突如其來的「插曲」可能讓人措手不及。然而，吳宗憲非但沒有生氣，反而都是笑著「我在錄影，等一下」，但見到對方不罷手地拿出手機準備拍照，他也立刻露出笑容、擺出活躍的合照姿勢配合，讓粉絲滿足地離開。

事實上，吳宗憲的做法並非默許粉絲擅闖錄影現場，而是盼用最快、最直接的方式讓工作能迅速執行。當然，發生這樣的狀況，吳宗憲從不會怪罪民眾，因為這無非是製作單位沒好好把關所造成。當時被問到此事，他僅說：「為什麼要生氣呢？他們是喜歡我們才這麼做的。」

▲▼玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲吳宗憲總是帶著年輕後輩一起出外景。（圖／綜藝玩很大）

滿足粉絲每一個合影請求

曾有一次《綜藝玩很大》外景休息時間，吳宗憲正在巴士內稍作休息，卻有粉絲擅闖車內將他喚醒。這樣突兀的情境並未影響他的心情，睡眼惺忪的他，依然笑著與對方拍照並簽名，讓粉絲激動不已。吳宗憲正向看待：「這些喜歡你的人會讓更多人喜歡你，所以你幹嘛要拒絕他們呢？」

直播與粉絲零距離

除了在現場的互動，吳宗憲也經常透過直播分享生活點滴，與粉絲進行即時互動。無論是閒聊日常還是回答粉絲提問，他總能用幽默的語調和真誠的態度讓粉絲感到被重視。這種無距離的互動方式，也讓他成為娛樂圈裡少數能與各年齡層粉絲保持深厚情感的藝人之一。

粉絲心中最暖的天王

吳宗憲不僅在鏡頭前帶來無數笑聲，也在鏡頭外用行動寵粉。從公開活動到私人場合，他總是展現出「來者不拒」的態度，盡可能滿足粉絲的需求。與他搭檔多年的KID也說：「你很難想像一個天王，在被包圍要求拍照時，他總是面帶笑容地一一完成他們的要求。我相信大家都愛他不是沒有原因的。」

▲《綜藝玩很大》推出限量款一卡通。（圖／綜藝玩很大）

▲吳宗憲永遠有著一顆歡樂的童心。（圖／綜藝玩很大）

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