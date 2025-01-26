許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

記者劉宛欣／綜合報導

小S（徐熙娣）婚後育有三個女兒，其中小女兒許老三最古靈精怪，深受網友喜愛，她於2024年迎來國小畢業，目前已經升上國中，先前就曾被讚是「小S青春版」的她，近日再度更新了Instagram，才過半年竟又多了幾分成熟，美貌不輸兩個姊姊。

▲許老三女大十八變，讓許多網友相當驚訝。（圖／翻攝自許老三Instagram）

小S的小女兒許老三26日在Instagram上分享了一系列最新照片，照片中，她穿著一件簡約的黑色無袖洋裝，搭配微卷的自然髮型，表情甜美且帶有一絲羞澀。她的妝容簡單自然，粉紅色的腮紅與裸色唇彩相得益彰，整體感覺既清新又充滿青春活力，完全看不出是去年才剛從國小畢業的小女孩，驚豔許多網友。

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▲許老三久違曝光近況。（圖／翻攝自許老三Instagram）

許老三年紀雖小，曝光度也不如兩個姊姊，但Instagram仍吸引了5萬多粉絲熱情追蹤，此次久違更新近況照，網友紛紛讚嘆「第一張第一眼以為是Lily頭髮剪短」、「真的是人要衣裝欸，超齡打扮起來真的不輸另外兩位」、「是小S和她老公的綜合體」、「跟你巨星媽媽一樣美」、「越長大越漂亮」。