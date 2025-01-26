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林葉亭尋父11天接噩耗！　鍾欣凌感觸憶亡父「路邊暈倒送醫」心疼發聲

記者孟育民／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親在16日下午3時離家後就此失聯，26日警方在至善路一處民宅水池中發現一具冰冷男屍，經過確認後確定是林葉亭的父親，她當場情緒崩潰，令外界心疼。女星鍾欣凌感同身受發文，憶起亡父也曾在路上發生意外，所幸遇到好心的路人幫忙，讓她至今仍感恩在心。

▲▼鍾欣凌回憶亡父 。（圖／記者孟育民攝、翻攝自鍾欣凌臉書）

▲林葉亭找回爸，讓鍾欣凌回憶起亡父 。（圖／記者孟育民攝、翻攝自鍾欣凌臉書）

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鍾欣凌爸爸在2018年因病離世，她突然回憶：「爸爸是個美食家，在生病比較後期的時候，只要身體狀況好一點他就會跑出去吃好吃的，有一天哥哥接到醫院的電話，說爸爸在急診室，因為在路上昏倒了，好心的路人打電話請救護車送到醫院。爸爸醒來之後，我們問他你為什麼跑去基隆，，他說想去吃紅燒鰻，到底是多好吃啦！，我們傻眼，但是懂。」

▲▼《老少女奇遇記2》開播記者會-鍾欣凌。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌爸爸曾在路邊暈倒。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

雖然事情已經過去多年，但鍾欣凌仍心存感恩：「謝謝那些在爸爸昏倒時幫助他的人們，深深感謝。」林葉亭尋父11天，最終傳來噩耗，讓她不捨表示：「最近我們都為了一位老伯伯掛心，￼在經歷了那麼長時間的尋找，得到這樣的答案，一定非常痛心，祝福。」
 

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林葉亭, 失智父, 走失, 二殯, 鍾欣凌

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