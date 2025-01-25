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台灣隊長陳傑憲被封得分王　嗆聲KID 「來拚大逃殺啦！」

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》邀來世棒賽12強冠軍英雄們：陳傑憲、陳冠宇、郭俊麟、林安可四位職棒好手，還有風田和何美一起闖關玩遊戲。首次參與綜藝節目錄影的台灣隊長陳傑憲，更將實力展現在關卡上成為得分王，讓資深玩家小隊長坤達和林柏昇KID都大感佩服。

▲《綜藝玩很大》特別企劃左起憲哥、郭俊麟、陳冠宇、風田、KID、陳傑憲。（圖／綜藝玩很大）

▲陳傑憲(右)嗆KID玩大逃殺。（圖／綜藝玩很大）

《綜藝玩很大》10年有成，日前集結李易、張立東、貝童彤、詹子晴、熊熊、黃沐妍，老友們再聚玩很大，經典組合加上經典遊戲，再度創下高收視，雙週拿下收視冠軍。本週全新2025玩很大，台灣英雄們首度光臨，當然是以最高規格鋪上紅毯迎接，主持人吳宗憲見到陳傑憲、陳冠宇、郭俊麟、林安可四位職棒好手，立刻開心高呼：「歡迎！我們台灣英雄！巨星登場。」

▲《綜藝玩很大》特別企劃左起憲哥、郭俊麟、陳冠宇、風田、KID、陳傑憲。（圖／綜藝玩很大）

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▲陳傑憲(右)是得分王。（圖／綜藝玩很大）

陳傑憲和林安可這次加入由坤達領軍的黑隊，兩人和陳傑憲在統一獅中有著「外野三帥」的稱號，在取隊名的時候，台灣隊長陳傑憲說：「直白一點，我們就叫顏值組。」自信稱呼黑隊為顏值少年隊，四人更直接喊出隊呼加上手勢絲毫不害臊，黃隊KID看到立即害羞一秒卻步地說：「沒辦法！這我沒辦法！」陳傑憲更喊話說：「我們今天來到這邊，是希望可以跟KID哥拚大逃殺啦！」較勁意味濃厚。

▲《綜藝玩很大》特別企劃左起憲哥、郭俊麟、陳冠宇、風田、KID、陳傑憲。（圖／綜藝玩很大）

▲《綜藝玩很大》特別企劃憲哥(左起)、郭俊麟、陳冠宇、風田、KID、陳傑憲。（圖／綜藝玩很大）

郭俊麟在球場上風光，玩遊戲卻不拿手，不只記憶與畫圖都有障礙，甚至連生肖年份都算不出來，面對吳宗憲發問：「有一對三胞胎老大屬狗，老三屬什麼？」他卻回問：「差幾歲？他屬什麼呀！」隊友陳冠宇聽到直接綜藝摔，之後加碼發問郭俊麟：「吳宗憲今年屬虎，請問過了三年他（生肖）屬什麼？」郭俊麟認真回答案：「蛇！」呆萌表現就連憲哥都誇可愛。

節目更祭出招牌關卡「上課麥亂來」，不只穿上按摩步道拖鞋，還要狂嗑太陽餅和披薩，平時食量驚人的陳冠宇也直喊真的飽了，四位台灣英雄還大玩絲襪套頭懲罰，展現私下綜藝搞笑的一面。

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