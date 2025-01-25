AcQUA源少年五缺二組小分隊　1原因團員竟吐槽爆他：廢話很多

記者蔡琛儀／專訪

AcQUA源少年去年歷經團員須弘道出國唸書、隊長黃莑茗入伍服役，成員盧佾暘、李秉諭（貢丸）、林毓家組成小分隊「R.Y.G.」繼續演藝事業，還推出歌曲〈Disco Night〉。

▲AcQUA源少年小分隊R.Y.G由李秉諭（左起）、盧佾暘、林毓家組成。（圖／記者周宸亘攝）

三人目前都還是學生身份，李秉諭透露，為了兼顧學業與工作，他常需要早起上課，有時還得請假參加活動，他笑說：「早八的課真的很累，有時候搭通告的車還會趁機補眠。」林毓家則因在學校有建教合作，讓他在學業和工作之間能更好地調適；盧佾暘也曾和系主任溝通，獲得對方的理解與支持，使他在工作和學業找到平衡點。

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盧佾暘、林毓家從小在同個舞團，兩人算是「青梅竹馬」，彼此的爸媽也超熟，但當初要參加《原子少年》時兩人完全沒說好，直到到了錄影現場才發現，笑說：「真是孽緣。」三人平常私下相處時最常一起聚會，關係緊密到互相了解對方生活的每個細節，連對方內褲放在哪裡都知道。

▲AcQUA源少年小分隊R.Y.G去年推出歌曲〈Disco Night〉。（圖／記者周宸亘攝）



從五人變成三人，林毓家爆料，以前盧佾暘在公開場合話不多，如今變得非常健談，甚至成為團隊的「話題擔當」，還虧他：「廢話很多。」盧佾暘坦言現在確實自己話會多一點，因為每個人要講的東西變多，「五個人可能原本可以互相cover，以前主key是黃莑茗。」李秉諭則說：「以前我是個外向的人，最近卻不太想講話，可能是心境的轉變。」

隊長黃莑茗於本月10日正式退伍，回歸團體，R.Y.G.的三人表示，對於音樂和舞台的熱情從未減退，曾在北流開過演唱會的他們期望，未來能在更大的舞台上表演，像台北小巨蛋這樣的場地是團隊的目標之一，他們曾去看過Ozone小巨蛋的演唱會，相當嚮往，李秉諭說：「現在很知足，畢竟有站上北流，已經是個很開心的回憶，但還是希望五個人一直站上舞台。」

▲三人目前都還是學生。（圖／記者周宸亘攝）

聊到未來規劃，盧佾暘表示，希望能在30歲前買到一台喜歡的車，而李秉諭則認為，車子對他來說是奢侈品，他更希望優先存錢買房，為未來打下基礎。林毓家則希望五年內能存到100萬，但同時提倡「及時行樂」，認為生活應該隨心所欲，放鬆自在，還被爆料常花錢在遊戲上面。

▲三人期待之後五人能站上更大的舞台。（圖／記者周宸亘攝）