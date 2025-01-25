ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AcQUA源少年五缺二組小分隊　1原因團員竟吐槽爆他：廢話很多

記者蔡琛儀／專訪

AcQUA源少年去年歷經團員須弘道出國唸書、隊長黃莑茗入伍服役，成員盧佾暘、李秉諭（貢丸）、林毓家組成小分隊「R.Y.G.」繼續演藝事業，還推出歌曲〈Disco Night〉。

▲▼AcQUA源少年小分隊R.Y.G專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲AcQUA源少年小分隊R.Y.G由李秉諭（左起）、盧佾暘、林毓家組成。（圖／記者周宸亘攝）

三人目前都還是學生身份，李秉諭透露，為了兼顧學業與工作，他常需要早起上課，有時還得請假參加活動，他笑說：「早八的課真的很累，有時候搭通告的車還會趁機補眠。」林毓家則因在學校有建教合作，讓他在學業和工作之間能更好地調適；盧佾暘也曾和系主任溝通，獲得對方的理解與支持，使他在工作和學業找到平衡點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧佾暘、林毓家從小在同個舞團，兩人算是「青梅竹馬」，彼此的爸媽也超熟，但當初要參加《原子少年》時兩人完全沒說好，直到到了錄影現場才發現，笑說：「真是孽緣。」三人平常私下相處時最常一起聚會，關係緊密到互相了解對方生活的每個細節，連對方內褲放在哪裡都知道。

▲▼AcQUA源少年小分隊R.Y.G專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲AcQUA源少年小分隊R.Y.G去年推出歌曲〈Disco Night〉。（圖／記者周宸亘攝）

從五人變成三人，林毓家爆料，以前盧佾暘在公開場合話不多，如今變得非常健談，甚至成為團隊的「話題擔當」，還虧他：「廢話很多。」盧佾暘坦言現在確實自己話會多一點，因為每個人要講的東西變多，「五個人可能原本可以互相cover，以前主key是黃莑茗。」李秉諭則說：「以前我是個外向的人，最近卻不太想講話，可能是心境的轉變。」

隊長黃莑茗於本月10日正式退伍，回歸團體，R.Y.G.的三人表示，對於音樂和舞台的熱情從未減退，曾在北流開過演唱會的他們期望，未來能在更大的舞台上表演，像台北小巨蛋這樣的場地是團隊的目標之一，他們曾去看過Ozone小巨蛋的演唱會，相當嚮往，李秉諭說：「現在很知足，畢竟有站上北流，已經是個很開心的回憶，但還是希望五個人一直站上舞台。」

▲▼AcQUA源少年小分隊R.Y.G專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲三人目前都還是學生。（圖／記者周宸亘攝）

聊到未來規劃，盧佾暘表示，希望能在30歲前買到一台喜歡的車，而李秉諭則認為，車子對他來說是奢侈品，他更希望優先存錢買房，為未來打下基礎。林毓家則希望五年內能存到100萬，但同時提倡「及時行樂」，認為生活應該隨心所欲，放鬆自在，還被爆料常花錢在遊戲上面。

▲▼AcQUA源少年小分隊R.Y.G專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲三人期待之後五人能站上更大的舞台。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

推薦閱讀

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

花系列短影音爆紅！網回味29年前劇　王淑娟FB新貼文獲1.2萬讚

花系列短影音爆紅！網回味29年前劇　王淑娟FB新貼文獲1.2萬讚

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

宋旻浩兵役風波未完又吃官司！　2年前畫展遭控「付了錢不給畫」

宋旻浩兵役風波未完又吃官司！　2年前畫展遭控「付了錢不給畫」

中山美穗追思會日期、場地公開！　公司：開放親友、粉絲前來告別

中山美穗追思會日期、場地公開！　公司：開放親友、粉絲前來告別

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

花系列短影音爆紅！網回味29年前劇　王淑娟FB新貼文獲1.2萬讚

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

AcQUA源少年

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AcQUA源少年五缺二組小分隊　1原因團員竟吐槽爆他：廢話很多
  2. 39歲陸歌手罹肺癌3年病逝！「以為只是小感冒」　91歲爺爺送別崩潰
  3. 林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光
  4. 小孟老師／1月25日星座運勢　牡羊職場強人「搞定主管」
  5. 「賴總統」開金口點菜　主廚佛瑞德Fred完美還原粵菜經典
  6. 花系列短影音爆紅！網回味29年前劇　王淑娟FB新貼文獲1.2萬讚
  7. 中山美穗追思會日期、場地公開！　公司：開放親友、粉絲前來告別
  8. 宋旻浩兵役風波未完又吃官司！　2年前畫展遭控「付了錢不給畫」
  9. 美國隊長拜蛇年「台灣粉絲專屬獨家問候」　紅浩克、天神族現身
  10. 韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366