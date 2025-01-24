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派偉俊和陳華私下關係曝光！　拜訪她家...一件事被對方媽媽嫌

記者蔡琛儀／台北報導

派偉俊與陳華日前為POP Radio 2025年新春特別節目《新年歡樂星–誰來在一起》攜手擔任客座主持，兩人在節目中發現不少共同點，除了同為處女座，竟然還是住在附近的鄰居，派偉俊分享，某年春節到陳華家打麻將，意外和陳華媽媽一起上牌桌，沒想到卻被嫌「打太慢」，讓陳華笑虧：「你不適合打牌，適合直接送紅包啦！」

▲▼陳華、派偉俊。（圖／POP Radio提供）

▲陳華、派偉俊一起擔任客座主持。（圖／POP Radio提供）

節目組特別準備「急中蛇智ㄅㄆㄇ」，考驗兩位創作高手的反應力，要求在3秒內用抽到的注音聯想詞語，其中一題「需要兩隻手做的事，ㄆ開頭」，派偉俊脫口而出「泡妞」，讓陳華瞬間笑翻問：「這有需要用兩隻手嗎？」隨後在時間壓力下，陳華想不出來狂喊pass，派偉俊意外超會答題，還能提前想好答案，陳華忍不住崩潰大喊：「這遊戲對我不是很友善！」

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個性相像的兩人，私下也常互相傾訴心事，陳華坦言曾有低潮期，「我每天起床都在想要拍什麼主題，講什麼話。」派偉俊聽了深有同感，分享自己也曾對創作感到焦慮，「不管別人對作品的評價如何，清楚知道自己要什麼才是最重要的。」陳華更自曝是派偉俊的粉絲，「去年串流平台的回顧裡，我是他99％的鐵粉。」派偉俊隨即提出合作邀約，沒想到陳華幽默回應：「我價碼現在是愈來愈貴囉！」

▲▼陳華、派偉俊。（圖／POP Radio提供）

▲陳華、派偉俊個性相像。（圖／POP Radio提供）

提到未來計劃，派偉俊希望能持續創作更多作品，並計畫發行新專輯和舉辦個人巡迴演唱會；陳華將在3月29日舉辦台北演唱會，非常期待能和歌迷見面，也許願和派偉俊合作新歌，「我們已經講很久了，一定會寫一首適合我們的歌！」

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