藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

▲台泰混血藝人亞美將（鄧莉穎）則在節目《女人我最大》中為泰國治安平反 。（圖／翻攝自亞美臉書）

圖文／CTWANT

近期中國演員王星遭拐至緬甸詐騙園區，引發各界關注，甚至影響到歌手陳奕迅在泰國的演唱會取消。近日，又傳出25歲中國模特兒楊澤琪同樣遭拐騙，引起外界關注，泰國觀光業也因此大受影響。

對此，台泰混血藝人亞美將（鄧莉穎）則在節目《女人我最大》中為泰國治安平反。根據《TVBS》的報導，她表示，許多台灣旅客因貪圖便宜而成為詐騙集團的目標，實際上泰國並不危險。她強調，若能避免貪小便宜、選擇正規管道旅遊，泰國仍然是安全的旅遊目的地。

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亞美將指出，部分旅客為了節省開支，會在社群平台尋找包車服務或未經認證的導遊，這類行為容易增加風險。此外，獨自旅行者容易成為詐騙集團鎖定的對象，甚至有不懷好意的人自願擔任翻譯，導致遊客落入陷阱。

針對近來藝人經常收到泰國的工作邀約，亞美提醒應保持警覺，並質疑，「泰國才華洋溢的人才眾多，為何要特地找外國人？」她呼籲藝人應審慎評估工作機會，避免陷入詐騙風險。

此外，亞美將分享自身旅行經驗，建議旅客透過旅行社安排行程，以確保手續與安全性。她也提醒自由行旅客，應選擇經過平台認證的網站預訂服務，若遇緊急狀況，可撥打領事館電話尋求協助。隨著「豬仔」詐騙事件頻傳，旅客應提高警覺，確保自身安全，避免成為詐騙集團的受害者。

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