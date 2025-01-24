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IU對後輩IVE突90度鞠躬道歉嚇壞整團！親曝臨時放鳥真實原因

文／妞新聞

由張員瑛、安兪眞、秋天、Rei、Liz和李瑞6位成員組成的KPOP四代代表人氣女團IVE，預計在2月3日推出第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》，近日搶先帶著先行曲〈REBEL HEART〉亮相，近日以完整體登上巨星「IU（李知恩）」主持的YouTube頻道節目「IU's Palette (아이유의 팔레트)」，成為2025年首組節目嘉賓啦。

「I家族」首度節目合體

女神一舉動嚇壞全員

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▲IVE以完整體登上IU主持的YouTube頻道節目。（圖／Youtube／이지금 [IU Official]，下同）

IVE、IU、(G)I-DLE在粉絲圈被暱稱為「I家族」，這次終於一起錄節目啦！雖然都在同一間美容院，但是正式坐下來交流、聊天是第一次，女神與女神團的世紀合體，讓全網期待值爆表狂歡：「精靈們聚在一起了！」一開場IU就透露：「曾經電梯裡遇到Liz，鼓起勇氣跟她搭過話」，話說到一半，突然站起來對著後輩團90度大鞠躬道歉，嚇得IVE馬上站起來阻止。

未曝光的背後故事公開

IU自爆「這原因」放IVE鴿子

IU一邊說著抱歉、一邊對著IVE全員歉意鞠躬，她還原為公開的背後故事：「去年原本約好了要錄影，當天早上起床立刻覺得身體不對勁，發燒之後就去了醫院，只好臨時取消了！」因為身體出狀況放鳥IVE，雖然是不得已的狀況依舊讓IU很內疚，透過共同的美容院工作人員傳達抱歉之意之後，剛好在電梯遇到Liz，馬上脫下帽子、口罩親自表達歉意。（前輩真的太有誠意好暖QQ）

IU也表示在聽到IVE在錄影取消後很關心她的身體狀況，讓她『心裡更不好意思了！』因為IVE也特別抽空準備了彼此的歌曲舞台、卻做了白工，IU抱歉透露：「這是我2024年做得最不好的事」，同時表示今天錄影要盡全力讓大家閃閃發光，意外的插曲引爆熱議。

另外，在節目中互相詮釋對方歌曲的經典環節，IU選唱IVE的出道曲〈ELEVEN〉，嶄新編曲＋不同唱腔完全是不同風情，IVE成員們則是挑戰IU的神曲〈홀씨〉，一字排開接力展現穩健唱功，網友們紛紛被驚艷大呼：「大發！耳膜好感中！」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

TWICE子瑜上IU節目「突告白求交往」！雙女神超心動互動曝光，私下交友圈公開

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