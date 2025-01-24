ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

記者潘慧中／綜合報導

「脫口秀教母」黃小胖23日無預警在社群網站拋出震撼彈，「很遺憾地，我即將離婚」，原因是發現老公婚內出軌了1年多，並直接公開小三的姓名，還原對話內容，「她被我質問而出現臭臉表情時，我甚至大喊『孩子啊！這是妳犯錯的表情嗎？』」

▲▼黃小胖夫妻。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）

▲黃小胖痛心承認遭婚內出軌。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）

黃小胖表示，老公和小三的不正當關係始於女方創作劇本，還一起建立了工作室。令人傷心的是，她2024年底原本安排了前往花蓮的家庭旅遊，結果因丈夫說元旦要開會，「於是全家捨棄花蓮跨年，協助他回台北開會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃小胖夫妻。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）

▲黃小胖後來才發現老公已經偷吃1年多。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）

後來才發現，老公和小三早在2023年7月底就在一起，黃小胖想起她當時正在糾結是否要擴大事業，殊不知丈夫也在糾結「要不要擴大他的性生活」。

黃小胖戲謔老公真的是時間管理大師，就在她忙著打理家庭生活和各種工作時，「他也忙著傳親親抱抱我想你的簡訊。」決定攤牌後，丈夫請求不要提告，她答應的條件是「必須跟女方視訊」，而這也是她第一次和小三見面。

▲▼黃小胖夫妻的小三。（圖／翻攝自Instagram／chih7711）

▲▼莊芝翔被黃小胖點名是小三。（圖／翻攝自Instagram／chih7711）

▲▼黃小胖夫妻的小三。（圖／翻攝自Instagram／chih7711）

黃小胖直接詢問能負擔的精神賠償金，小三支吾其詞地說「我現在沒辦法回應」後，老公不但搶答願意負擔全額、還不停地說是自己的錯、甚至求她年後再處理，眼見丈夫小心翼翼地保護小三，讓她忍不住回嘴：「現在倒是很有責任感。」

黃小胖表示這只是第一篇貼文，未來若拿到精神賠償金，她將當作脫口秀的廣告宣傳費，「身心俱疲可是努力堅強，身為一個演員，我相信舞台會救我。」

黃小胖臉書全文：

很遺憾地，我即將離婚
原因是我可以向法院告『侵害配偶權』
白話文是『婚內出軌』
男方：徐硯美
女方：莊芝翔
他們的開始，是女方創作劇本『你好不好』
所以接下來行文上如果有寫到你好不好，肯定是極盡挖苦諷刺，不是關心。
#你好不好
- - - - - - 有禮貌- - - - - -
台語賣髒話，會問候全家
接下來如果我問候『你好不好』
就是在罵髒話
- - - - - - 一月一日- - - - - -
他們建立『一月一日創作工作室』，用以慶祝友誼進展、女方生日以及他們的劇本創作事業。
令人傷心的是，2024年12月30、31，我安排家庭旅遊去花蓮。男方說1/1要開會，於是全家捨棄花蓮跨年，協助他回台北開會。
事後回顧，他們真的有事要討論好不好
- - - - - - 跨年問候- - - - - -
接下來的每一年，跨年都有事可以做了
我可以問候『妳，好不好』
- - - - - - 柒柒- - - - - -
我與女方第一次見面，是攤牌時男方請求我不要去向法院提告，我爽快承諾，條件是必須跟女方視訊。當時女方歡喜接聽電話，不料下一秒是我如惡魔般的素顏。
我直視對方詢問，精神賠償金她願負擔多少？
女方支吾其詞地說：『我現在沒辦法回應』
男方搶答，他願負擔全部
我說：現在倒是很有責任感。
事後離去，再觀賞監視器紀錄片，男女雙方面對現實。
女方說可以負擔一半
男方說不用，請她好好照顧自己。
我邊看紀錄片邊說
早知道應該挑高金額到七十七萬
這是他們共同創作的另一個劇本『柒柒』
- - - - - - 諧音梗- - - - - -
好奇著網友們會不會想敲碗『你好不好』的劇場演出，可以看到編劇兼女主角兼準被告。
樂觀其成，畢竟我是劇場人，在這個年代是要飯的
只是可惜沒有幫助到他們的『柒柒』
我應該調高金額到7788。
這樣八千八百還可以當作我協助宣傳的費用
文案是七上八下，花七十八萬上上下下。
- - - - - - 強暴- - - - - -
攤牌時，他撐起他的「責任」。
不停地說，是他的錯
也小心翼翼地在關鍵問題時保護著她
我問：「她不知道你有婚約？怎麼可能？！」
他說：「她知道」
我問：「所以她不用負責？」
他鬼打牆地再說：「是我的錯」
我怒回：「所以是你強暴她的嗎？」
- - - - - - 死亡 - - - - -
我跟他跟她的視訊提到，我會讓他們社會性死亡。
監視器紀錄片中，她問他這是什麼意思？
我來解釋，是在社會中抬不起頭的意思。
請不用擔心，非物理性死亡
更不是高潮時喊的我要死了
映照你們的演出文案：
活著的一切是在死亡的那一刻才真正明白
你明白了嗎？
現實是，會被告。
- - - - - - 時間管理大師- - - - - -
他們在一起一年多，大約是2023年7月底開始。
那時間我正在痛苦糾結我要不要擴大我的事業。男方也在痛苦糾結，要不要擴大他的性生活。
然後我們很有默契地都選擇擴大。
就在我忙得要死安排孩子生活與各項工作，晚上十點前哄睡孩子就睡著了的時間點，他也忙著傳親親抱抱我想你的簡訊。
我知道我若不用管這麼多，我可以打扮可以健身可以談心，以我的顏值跟能力不需要請教她怎麼擄獲男方的心。
她可能要請教我，男方洗好的泳衣收在哪？畢竟去泳池幫她拍泳衣業配照時，男方的泳衣是我親手奉上的。
除此之外，我需要跟男方請教效率問題，畢竟這麼忙還可以處理這麼多事，他才是“真“時間管理大師。
- - - - - - 過年- - - - - -
男方有提出可不可以年後再處理
我回：你們在一起一年多耶！
代表已經有一次過年你們是在一起的
代表已經有一次大家穿新衣紅通通而我是綠油油了
代表已經有一次我幫你換新鈔、到你家過年、背家族清單想破頭要講什麼吉祥話。而你們在整個過年期都在互傳難分難捨的思念簡訊。
所以，我在年前處理
協助你們過這個年
不會被親戚問
『什麼時候結婚啊？』
- - - - - - 連載- - - - - -
行文至此，就結束了嗎？當然不
不知道女方有沒有追蹤我，為求禮貌跟女方自我介紹
我是脫口秀演員，寫了十檔個人秀，所以，我也會創作。
感謝提供人設『單親媽媽』；感謝提供素材，下一檔秀名考慮：『妳好不好』。
我會用精神賠償金來下廣告宣傳，追求一種，聽到這個詞，不會聯想到成就感，而是羞恥感。
我能理解作品是無辜的，對創作者而言，作品就好像小孩，所以我們的小孩，是無辜的。
我行文的形式除了短篇諷刺文，還有長篇散文體。因為我也出過書，寫作期間深受男方指導。我相信她也被指導過，在她社群文照片中出現我家淘汰的立燈還有一箱箱的劇本書，其中有兩本在男方的床頭。
所以，這只是第一篇文。
基本上我是個很善良的人，在她被我質問而出現臭臉表情時，我甚至大喊『孩子啊！這是妳犯錯的表情嗎？』
選擇善良，不代表沒有武器。
#不要惹脫口秀演員
- 業配
單親媽媽可以勇敢浪漫了
這是我的演出：

身心俱疲可是努力堅強
身為一個演員，我相信舞台會救我

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《單身4》貼心男嘉賓成「中央空調」　「按摩.撥髮」示好3女..主持人拆穿：說謊！

推薦閱讀

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

劉寶傑主持《關鍵》18年「不應酬原因曝光」！　8位數年薪超驚人

劉寶傑主持《關鍵》18年「不應酬原因曝光」！　8位數年薪超驚人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 知名音樂老師孔鏘腳生怪病腫如麵龜　遍尋名醫無效只盼不用截肢
  2. 日本斷捨離女王即將來台！　「銷量超過650萬」年後現身關渡演講
  3. 林襄「沒瀏海了」挑戰新造型！震撼2.2萬人 中空外露內褲頭全被拍
  4. 「酒國歌王」陳一郎47歲就肝癌病逝　大港開唱將重現經典演出
  5. 《甄嬛》馬拉松「這1天播到甘露寺」！時間點曝光　網笑：可以好好睡覺
  6. 蕭秉治當寵物保姆崩潰　搬「它」當救星才解脫
  7. 台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她
  8. 被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議
  9. 潘若迪扮學生妹「超萌制服裝曝光」！　女團成員揭他私下真面目
  10. 劉寶傑主持《關鍵》18年「不應酬原因曝光」！　8位數年薪超驚人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366