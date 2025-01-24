台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

記者潘慧中／綜合報導

「脫口秀教母」黃小胖23日無預警在社群網站拋出震撼彈，「很遺憾地，我即將離婚」，原因是發現老公婚內出軌了1年多，並直接公開小三的姓名，還原對話內容，「她被我質問而出現臭臉表情時，我甚至大喊『孩子啊！這是妳犯錯的表情嗎？』」

▲黃小胖痛心承認遭婚內出軌。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）



黃小胖表示，老公和小三的不正當關係始於女方創作劇本，還一起建立了工作室。令人傷心的是，她2024年底原本安排了前往花蓮的家庭旅遊，結果因丈夫說元旦要開會，「於是全家捨棄花蓮跨年，協助他回台北開會。」

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▲黃小胖後來才發現老公已經偷吃1年多。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）



後來才發現，老公和小三早在2023年7月底就在一起，黃小胖想起她當時正在糾結是否要擴大事業，殊不知丈夫也在糾結「要不要擴大他的性生活」。

黃小胖戲謔老公真的是時間管理大師，就在她忙著打理家庭生活和各種工作時，「他也忙著傳親親抱抱我想你的簡訊。」決定攤牌後，丈夫請求不要提告，她答應的條件是「必須跟女方視訊」，而這也是她第一次和小三見面。

▲▼莊芝翔被黃小胖點名是小三。（圖／翻攝自Instagram／chih7711）



黃小胖直接詢問能負擔的精神賠償金，小三支吾其詞地說「我現在沒辦法回應」後，老公不但搶答願意負擔全額、還不停地說是自己的錯、甚至求她年後再處理，眼見丈夫小心翼翼地保護小三，讓她忍不住回嘴：「現在倒是很有責任感。」

黃小胖表示這只是第一篇貼文，未來若拿到精神賠償金，她將當作脫口秀的廣告宣傳費，「身心俱疲可是努力堅強，身為一個演員，我相信舞台會救我。」

黃小胖臉書全文：

很遺憾地，我即將離婚

原因是我可以向法院告『侵害配偶權』

白話文是『婚內出軌』

男方：徐硯美

女方：莊芝翔

他們的開始，是女方創作劇本『你好不好』

所以接下來行文上如果有寫到你好不好，肯定是極盡挖苦諷刺，不是關心。

#你好不好

- - - - - - 有禮貌- - - - - -

台語賣髒話，會問候全家

接下來如果我問候『你好不好』

就是在罵髒話

- - - - - - 一月一日- - - - - -

他們建立『一月一日創作工作室』，用以慶祝友誼進展、女方生日以及他們的劇本創作事業。

令人傷心的是，2024年12月30、31，我安排家庭旅遊去花蓮。男方說1/1要開會，於是全家捨棄花蓮跨年，協助他回台北開會。

事後回顧，他們真的有事要討論好不好

- - - - - - 跨年問候- - - - - -

接下來的每一年，跨年都有事可以做了

我可以問候『妳，好不好』

- - - - - - 柒柒- - - - - -

我與女方第一次見面，是攤牌時男方請求我不要去向法院提告，我爽快承諾，條件是必須跟女方視訊。當時女方歡喜接聽電話，不料下一秒是我如惡魔般的素顏。

我直視對方詢問，精神賠償金她願負擔多少？

女方支吾其詞地說：『我現在沒辦法回應』

男方搶答，他願負擔全部

我說：現在倒是很有責任感。

事後離去，再觀賞監視器紀錄片，男女雙方面對現實。

女方說可以負擔一半

男方說不用，請她好好照顧自己。

我邊看紀錄片邊說

早知道應該挑高金額到七十七萬

這是他們共同創作的另一個劇本『柒柒』

- - - - - - 諧音梗- - - - - -

好奇著網友們會不會想敲碗『你好不好』的劇場演出，可以看到編劇兼女主角兼準被告。

樂觀其成，畢竟我是劇場人，在這個年代是要飯的

只是可惜沒有幫助到他們的『柒柒』

我應該調高金額到7788。

這樣八千八百還可以當作我協助宣傳的費用

文案是七上八下，花七十八萬上上下下。

- - - - - - 強暴- - - - - -

攤牌時，他撐起他的「責任」。

不停地說，是他的錯

也小心翼翼地在關鍵問題時保護著她

我問：「她不知道你有婚約？怎麼可能？！」

他說：「她知道」

我問：「所以她不用負責？」

他鬼打牆地再說：「是我的錯」

我怒回：「所以是你強暴她的嗎？」

- - - - - - 死亡 - - - - -

我跟他跟她的視訊提到，我會讓他們社會性死亡。

監視器紀錄片中，她問他這是什麼意思？

我來解釋，是在社會中抬不起頭的意思。

請不用擔心，非物理性死亡

更不是高潮時喊的我要死了

映照你們的演出文案：

活著的一切是在死亡的那一刻才真正明白

你明白了嗎？

現實是，會被告。

- - - - - - 時間管理大師- - - - - -

他們在一起一年多，大約是2023年7月底開始。

那時間我正在痛苦糾結我要不要擴大我的事業。男方也在痛苦糾結，要不要擴大他的性生活。

然後我們很有默契地都選擇擴大。

就在我忙得要死安排孩子生活與各項工作，晚上十點前哄睡孩子就睡著了的時間點，他也忙著傳親親抱抱我想你的簡訊。

我知道我若不用管這麼多，我可以打扮可以健身可以談心，以我的顏值跟能力不需要請教她怎麼擄獲男方的心。

她可能要請教我，男方洗好的泳衣收在哪？畢竟去泳池幫她拍泳衣業配照時，男方的泳衣是我親手奉上的。

除此之外，我需要跟男方請教效率問題，畢竟這麼忙還可以處理這麼多事，他才是“真“時間管理大師。

- - - - - - 過年- - - - - -

男方有提出可不可以年後再處理

我回：你們在一起一年多耶！

代表已經有一次過年你們是在一起的

代表已經有一次大家穿新衣紅通通而我是綠油油了

代表已經有一次我幫你換新鈔、到你家過年、背家族清單想破頭要講什麼吉祥話。而你們在整個過年期都在互傳難分難捨的思念簡訊。

所以，我在年前處理

協助你們過這個年

不會被親戚問

『什麼時候結婚啊？』

- - - - - - 連載- - - - - -

行文至此，就結束了嗎？當然不

不知道女方有沒有追蹤我，為求禮貌跟女方自我介紹

我是脫口秀演員，寫了十檔個人秀，所以，我也會創作。

感謝提供人設『單親媽媽』；感謝提供素材，下一檔秀名考慮：『妳好不好』。

我會用精神賠償金來下廣告宣傳，追求一種，聽到這個詞，不會聯想到成就感，而是羞恥感。

我能理解作品是無辜的，對創作者而言，作品就好像小孩，所以我們的小孩，是無辜的。

我行文的形式除了短篇諷刺文，還有長篇散文體。因為我也出過書，寫作期間深受男方指導。我相信她也被指導過，在她社群文照片中出現我家淘汰的立燈還有一箱箱的劇本書，其中有兩本在男方的床頭。

所以，這只是第一篇文。

基本上我是個很善良的人，在她被我質問而出現臭臉表情時，我甚至大喊『孩子啊！這是妳犯錯的表情嗎？』

選擇善良，不代表沒有武器。

#不要惹脫口秀演員

- 業配

單親媽媽可以勇敢浪漫了

這是我的演出：

身心俱疲可是努力堅強

身為一個演員，我相信舞台會救我