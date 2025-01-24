台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

記者潘慧中／綜合報導
「脫口秀教母」黃小胖23日無預警在社群網站拋出震撼彈，「很遺憾地，我即將離婚」，原因是發現老公婚內出軌了1年多，並直接公開小三的姓名，還原對話內容，「她被我質問而出現臭臉表情時，我甚至大喊『孩子啊！這是妳犯錯的表情嗎？』」
▲黃小胖痛心承認遭婚內出軌。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）
黃小胖表示，老公和小三的不正當關係始於女方創作劇本，還一起建立了工作室。令人傷心的是，她2024年底原本安排了前往花蓮的家庭旅遊，結果因丈夫說元旦要開會，「於是全家捨棄花蓮跨年，協助他回台北開會。」
▲黃小胖後來才發現老公已經偷吃1年多。（圖／翻攝自Facebook／黃小胖）
後來才發現，老公和小三早在2023年7月底就在一起，黃小胖想起她當時正在糾結是否要擴大事業，殊不知丈夫也在糾結「要不要擴大他的性生活」。
黃小胖戲謔老公真的是時間管理大師，就在她忙著打理家庭生活和各種工作時，「他也忙著傳親親抱抱我想你的簡訊。」決定攤牌後，丈夫請求不要提告，她答應的條件是「必須跟女方視訊」，而這也是她第一次和小三見面。
▲▼莊芝翔被黃小胖點名是小三。（圖／翻攝自Instagram／chih7711）
黃小胖直接詢問能負擔的精神賠償金，小三支吾其詞地說「我現在沒辦法回應」後，老公不但搶答願意負擔全額、還不停地說是自己的錯、甚至求她年後再處理，眼見丈夫小心翼翼地保護小三，讓她忍不住回嘴：「現在倒是很有責任感。」
黃小胖表示這只是第一篇貼文，未來若拿到精神賠償金，她將當作脫口秀的廣告宣傳費，「身心俱疲可是努力堅強，身為一個演員，我相信舞台會救我。」
黃小胖臉書全文：
很遺憾地，我即將離婚
原因是我可以向法院告『侵害配偶權』
白話文是『婚內出軌』
男方：徐硯美
女方：莊芝翔
他們的開始，是女方創作劇本『你好不好』
所以接下來行文上如果有寫到你好不好，肯定是極盡挖苦諷刺，不是關心。
#你好不好
- - - - - - 有禮貌- - - - - -
台語賣髒話，會問候全家
接下來如果我問候『你好不好』
就是在罵髒話
- - - - - - 一月一日- - - - - -
他們建立『一月一日創作工作室』，用以慶祝友誼進展、女方生日以及他們的劇本創作事業。
令人傷心的是，2024年12月30、31，我安排家庭旅遊去花蓮。男方說1/1要開會，於是全家捨棄花蓮跨年，協助他回台北開會。
事後回顧，他們真的有事要討論好不好
- - - - - - 跨年問候- - - - - -
接下來的每一年，跨年都有事可以做了
我可以問候『妳，好不好』
- - - - - - 柒柒- - - - - -
我與女方第一次見面，是攤牌時男方請求我不要去向法院提告，我爽快承諾，條件是必須跟女方視訊。當時女方歡喜接聽電話，不料下一秒是我如惡魔般的素顏。
我直視對方詢問，精神賠償金她願負擔多少？
女方支吾其詞地說：『我現在沒辦法回應』
男方搶答，他願負擔全部
我說：現在倒是很有責任感。
事後離去，再觀賞監視器紀錄片，男女雙方面對現實。
女方說可以負擔一半
男方說不用，請她好好照顧自己。
我邊看紀錄片邊說
早知道應該挑高金額到七十七萬
這是他們共同創作的另一個劇本『柒柒』
- - - - - - 諧音梗- - - - - -
好奇著網友們會不會想敲碗『你好不好』的劇場演出，可以看到編劇兼女主角兼準被告。
樂觀其成，畢竟我是劇場人，在這個年代是要飯的
只是可惜沒有幫助到他們的『柒柒』
我應該調高金額到7788。
這樣八千八百還可以當作我協助宣傳的費用
文案是七上八下，花七十八萬上上下下。
- - - - - - 強暴- - - - - -
攤牌時，他撐起他的「責任」。
不停地說，是他的錯
也小心翼翼地在關鍵問題時保護著她
我問：「她不知道你有婚約？怎麼可能？！」
他說：「她知道」
我問：「所以她不用負責？」
他鬼打牆地再說：「是我的錯」
我怒回：「所以是你強暴她的嗎？」
- - - - - - 死亡 - - - - -
我跟他跟她的視訊提到，我會讓他們社會性死亡。
監視器紀錄片中，她問他這是什麼意思？
我來解釋，是在社會中抬不起頭的意思。
請不用擔心，非物理性死亡
更不是高潮時喊的我要死了
映照你們的演出文案：
活著的一切是在死亡的那一刻才真正明白
你明白了嗎？
現實是，會被告。
- - - - - - 時間管理大師- - - - - -
他們在一起一年多，大約是2023年7月底開始。
那時間我正在痛苦糾結我要不要擴大我的事業。男方也在痛苦糾結，要不要擴大他的性生活。
然後我們很有默契地都選擇擴大。
就在我忙得要死安排孩子生活與各項工作，晚上十點前哄睡孩子就睡著了的時間點，他也忙著傳親親抱抱我想你的簡訊。
我知道我若不用管這麼多，我可以打扮可以健身可以談心，以我的顏值跟能力不需要請教她怎麼擄獲男方的心。
她可能要請教我，男方洗好的泳衣收在哪？畢竟去泳池幫她拍泳衣業配照時，男方的泳衣是我親手奉上的。
除此之外，我需要跟男方請教效率問題，畢竟這麼忙還可以處理這麼多事，他才是“真“時間管理大師。
- - - - - - 過年- - - - - -
男方有提出可不可以年後再處理
我回：你們在一起一年多耶！
代表已經有一次過年你們是在一起的
代表已經有一次大家穿新衣紅通通而我是綠油油了
代表已經有一次我幫你換新鈔、到你家過年、背家族清單想破頭要講什麼吉祥話。而你們在整個過年期都在互傳難分難捨的思念簡訊。
所以，我在年前處理
協助你們過這個年
不會被親戚問
『什麼時候結婚啊？』
- - - - - - 連載- - - - - -
行文至此，就結束了嗎？當然不
不知道女方有沒有追蹤我，為求禮貌跟女方自我介紹
我是脫口秀演員，寫了十檔個人秀，所以，我也會創作。
感謝提供人設『單親媽媽』；感謝提供素材，下一檔秀名考慮：『妳好不好』。
我會用精神賠償金來下廣告宣傳，追求一種，聽到這個詞，不會聯想到成就感，而是羞恥感。
我能理解作品是無辜的，對創作者而言，作品就好像小孩，所以我們的小孩，是無辜的。
我行文的形式除了短篇諷刺文，還有長篇散文體。因為我也出過書，寫作期間深受男方指導。我相信她也被指導過，在她社群文照片中出現我家淘汰的立燈還有一箱箱的劇本書，其中有兩本在男方的床頭。
所以，這只是第一篇文。
基本上我是個很善良的人，在她被我質問而出現臭臉表情時，我甚至大喊『孩子啊！這是妳犯錯的表情嗎？』
選擇善良，不代表沒有武器。
#不要惹脫口秀演員
- 業配
單親媽媽可以勇敢浪漫了
這是我的演出：
身心俱疲可是努力堅強
身為一個演員，我相信舞台會救我
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