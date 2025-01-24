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日本斷捨離女王即將來台！　「銷量超過650萬」年後現身關渡演講

記者黃庠棻／台北報導

《一天5分鐘居家斷捨離》、《家事斷捨離》、《丟吧！成為更好的自己》這些全是日本作家山下英子的著作，她從2009年寫下「斷捨離」系列第一本書，便在日本海內外掀起一股心靈改造風潮，至今已有30多本著作，翻譯成15種語言，累計銷量超過650萬冊，影響力遍及全球。

▲日本作家山下英子將來台演講。（圖／大愛電視提供）

▲日本作家山下英子將來台演講。（圖／大愛電視提供）

大愛電視《人文講堂》節目特別邀請山下英子，於2月9日下午3點在臺北關渡靜思堂舉辦一場講座分享，成為2025農曆新年開春後最值得期待的一場演講。

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▲日本作家山下英子將來台演講。（圖／大愛電視提供）

▲大愛電視《人文講堂》節目舉辦許多大型演講。（圖／大愛電視提供）

暌違5年來台公開演講的山下英子，以「斷捨離的生活實踐」為主題，將與觀眾面對面，親自分享她的體悟及心法。2011年的「斷捨離」第一版影響30萬人，2020年十週年增訂版的「新斷捨離」改變650萬人，2025年驚喜現身台北，讓人更好奇這五年來山下英子的人生整理術究竟進化到什麼境地。

▲日本作家山下英子將來台演講。（圖／大愛電視提供）

▲大愛電視《人文講堂》節目舉辦許多大型演講。（圖／大愛電視提供）

從日本傳來台灣的流行語「斷捨離」，是創始者山下英子所倡行的「減法概念」整理術，不只是讓居家環境去蕪存菁，更要整理人生。山下英子就讀早稻田大學文學部時期接觸印度瑜珈，了解瑜珈的「斷行、捨行、離行」，是要切斷欲望、捨棄執著，學會放下之後才能自在生活；但她真正體悟這幾個字的真義，卻在半生以後。

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