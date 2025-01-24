春聯一票人貼錯！「福字不能倒貼」9禁忌一次看　貼這1字會招爛桃花

記者田暐瑋／綜合報導

隨著春節的腳步臨近，家家戶戶開始準備貼春聯裝飾門戶，更象徵著除舊佈新、祈求來年吉祥如意。然而，貼春聯的時間與方式也有講究，一般人習慣將「福字」倒貼，其實是烏龍一場，尤其更不能貼「這1字」在大門上，否則會招來爛桃花。

▲春聯有許多禁忌要注意。（圖／momo提供）

命理師楊登嵙指出，貼春聯有9個重要的禁忌需要注意，最佳時機為除夕早上6點至中午12點，因為此時陽氣最旺，也提醒民眾務必將舊春聯撕下來並撕破，象徵除舊佈新，切勿直接覆蓋在舊春聯上，中午12點後則應專注於祭拜祖先與地基主，因此建議在中午前完成春聯的張貼工作。

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在貼春聯的過程中，首先春聯的上下聯不可貼錯，需遵循「上聯仄聲、下聯平聲」的規則，例如「天增歲月人增壽」為上聯，「春滿乾坤福滿門」為下聯；其次，大門口勿單獨貼「春」字，這在古代象徵聲色場所，容易招來爛桃花，最後大門口的春聯與福字也不可倒貼，以免寓意「福氣倒光」，但在窗戶、水缸等處，倒貼福字則象徵「福到」則是可行的。

▲貼春聯也要注意最佳時間。（示意圖／記者周宸亘攝）



最後，春聯內容需避開不吉利字眼，例如「滅」、「絕」、「死」等具有負面意涵的字，甚至諧音也需謹慎。同時，若家中一年內有喪事，應避免張貼春聯，以示哀悼。專家提醒，這些禁忌雖然基於民俗說法，但仍具文化意涵，值得參考，讓新年更添喜氣與吉祥。