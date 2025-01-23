NewJeans公開募集新團名！　ADOR公開警告：涉及重大違約事項

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團NewJeans在去年捲入其製作人閔熙珍與母公司HYBE的經營鬥爭中，她們也選擇力挺閔熙珍，並在去年11月底宣布與所屬公司ADOR解約，雙方僵持至今，態勢未明朗。近日，NewJeans為避免違約，因此開始募集新團名，對此，ADOR於23日透露了明確立場。

▲NewJeans開始募集新的團體活動名。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

根據韓媒報導，ADOR對外表示：「ADOR認為與NewJeans成員的專屬合約仍然有效，並且正在積極配合法院程序。」此外進一步指出「在法律判決尚未出爐之前，成員們試圖透過徵集新活動名或進行獨立的演藝活動，這樣的行為可能會構成重大違約，對此我們感到遺憾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此前，NewJeans於2024年11月28日召開了緊急記者會，宣布將與ADOR終止專屬合約，表示：「我們將於29日午夜12點與ADOR解約。錯誤完全在於HYBE和ADOR，因此我們不會提起訴訟，也不會支付違約金。」此後，NewJeans成員們消化ADOR已經安排好的行程之餘，也開始了獨立活動。

▲NewJeans募集新名稱舉動，被ADOR警告違約。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

針對此事，ADOR向法院提出了確認合約效力的訴訟，並且在法院尚未作出判決之前，對於NewJeans成員嘗試與廣告商接觸的行為，提出了「維護經紀公司地位及禁止簽訂廣告合同的臨時禁令」。對此，NewJeans透過律師表示：「我們將透過法律程序明確揭示ADOR及HYBE的錯誤，我們將在法庭上努力爭取。」同時宣布不會回到ADOR，並鼓勵粉絲投稿徵集新活動名稱。