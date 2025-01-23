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「與安妮表演可能會被馬賽克」！　女女接吻火辣獻舞走法律邊緣

記者葉文正／台北報導

2025除夕特別節目《民視第一發發發》第二段歌舞單元，民視砸下重金邀約將近70人同台表演，邀請到每年流量爆表的安妮以及顏曉筠來對抗台韓啦啦隊舞蹈PK，安妮提到自己在《舞力全開》嶄露頭角，幾乎年年參加除夕特別節目展現長才。

▲安妮(右)與顏曉筠女女接吻。（圖／民視提供）

▲安妮(左)與顏曉筠熱舞，美胸呼之欲出。（圖／民視提供）

安妮知道每一年網友都會在除夕夜「暴動」，受訪時讓她忍不住對網友猛飛吻。與安妮惺惺相惜的顏曉筠說兩人交手5-6次，舞藝高超兩人只花了9個小時就完成整段舞蹈排練，顏曉筠說每次只要兩人合作，都收到網友湧入大量留言，她非常感謝大家支持，但八點檔中飾演反派的她也俏皮的呼喊網友「別太認真喔！我真的不是壞人，本人真的很nice」，笑翻眾人。

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▲安妮(右)與顏曉筠女女接吻。（圖／民視提供）

▲安妮(右)與顏曉筠女女接吻。（圖／民視提供）

整段舞序用小從愛跳舞長大的女孩故事來堆疊，分別找了兩位青少女飾演安妮、顏曉筠小時候，安妮更是一襲火辣高叉舞衣，製作團隊更是重金搬來百萬重機搭配，安妮鮮紅色舞衣點綴黑色重機，視覺感官效果讓全場血脈噴張尖叫聲連連。

▲安妮(右)與顏曉筠女女接吻。（圖／民視提供）

▲安妮(右)與顏曉筠每年演出都很火辣。（圖／民視提供）

顏曉筠突然害羞地說整段舞蹈，讓她印象深刻的點，是兩個人好到差點接吻很多限制級畫面，可能會被電視畫面馬賽克的尺度，但這就是她們兩個人好默契、好情誼。《民視第一發發發》為了答謝廣大網友支持，娘家品牌安排夢幻禮品《Gogoro》機車抽獎，讓網友看得過癮、拿獎拿到手軟。

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安妮, 俄羅斯, 比基尼

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