ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

名模「綁低馬尾」遭廠商當眾大聲訓斥！　劉美辰委屈啜泣哭了…畫面曝光

記者陳芊秀／綜合報導

名模劉美辰近日發表一段痛哭落淚的短影片，透露在錄節目時綁了低馬尾，竟遭廠商當所有人面前大聲訓斥。她向廠商喊話，如果有妝髮上的要求，完全可以事先溝通，只要在合理範圍內，都願意配合，「但批評我從來沒聽說過的事情，我真的很委屈。」

▲▼劉美辰被廠商大聲訓斥，委屈落淚。（圖／翻攝自臉書／劉美辰）

▲▼劉美辰被廠商大聲訓斥，委屈落淚。（圖／翻攝自臉書／劉美辰）

▲劉美辰被廠商大聲訓斥，委屈落淚。（圖／翻攝自臉書／劉美辰）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，劉美辰哭到滿臉通紅，一邊啜泣拿著面紙拭淚。然而影片卻引來網友提問「為什麼哭也需要直播？」、「然後你在這裡哭？哪個廠商會再找你？」對此她回應「我本來要用講的，但說不出口」、「（廠商）可以不用找我沒關係。」另外也有網友心疼問「誇張！廠商哪一家啊？ 聯合抵制」，她沒有直接點名，僅回答「知名動物牌廠商」。

▲▼劉美辰被廠商大聲訓斥，委屈落淚。（圖／翻攝自臉書／劉美辰）

▲劉美辰被廠商訓斥，是因為綁了低馬尾，為此感到委屈。（圖／翻攝自臉書／劉美辰）

而網友關心影片中劉美辰的馬尾造型，是否就是挨罵的造型？她表示「這是調整完的，原本的是低馬尾」。當網友批評「太過分了！自以為老大嗎」，她回應一個哭泣表情，「對，她是……」。回應也引發網友好奇。

【劉美辰臉書全文】

只是為了一個馬尾，廠商把我罵哭了今天錄節目的時候，因為綁了低馬尾，廠商就在棚內所有人的面前大聲訓斥我。如果你有妝髮要求，你可以先說。合理範圍內能配合的我絕對配合。但批評我從來沒聽説過的事情，我真的很委屈。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

推薦閱讀

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨

五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉美辰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 羅伯派汀森韓國打片變搞笑咖　《米奇17號》與奉俊昊上演社畜宇宙
  2. 徐懷鈺憶拍戲出意外頸椎受傷！　完全不能動：真的恐怖至極
  3. 過年發錢了「多少讚就包多少給媽」！《瘋神》男星：再多都有心理準備
  4. 日國民女星吉岡里帆私下超樸實！　「iPhone XS用7年不換」原因曝光
  5. 正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了
  6. 名模「綁低馬尾」遭廠商當眾大聲訓斥！　委屈啜泣哭…畫面曝光
  7. 成人展遭傳「禁止在政府場館舉辦」　TRE主辦方回應了！
  8. 過年「回娘家吃年夜飯」！周遭驚：為什麼尪願意 KIMIKO疑惑了
  9. 性朝貢醜聞害企業狂撤廣告！富士電視台最多撐半年…1動畫成指標
  10. 周思齊喊不適應退休生活　完全不知所措認自己不正常

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366