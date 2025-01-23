記者陳芊秀／綜合報導

名模劉美辰近日發表一段痛哭落淚的短影片，透露在錄節目時綁了低馬尾，竟遭廠商當所有人面前大聲訓斥。她向廠商喊話，如果有妝髮上的要求，完全可以事先溝通，只要在合理範圍內，都願意配合，「但批評我從來沒聽說過的事情，我真的很委屈。」

▲劉美辰被廠商大聲訓斥，委屈落淚。（圖／翻攝自臉書／劉美辰）

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影片中，劉美辰哭到滿臉通紅，一邊啜泣拿著面紙拭淚。然而影片卻引來網友提問「為什麼哭也需要直播？」、「然後你在這裡哭？哪個廠商會再找你？」對此她回應「我本來要用講的，但說不出口」、「（廠商）可以不用找我沒關係。」另外也有網友心疼問「誇張！廠商哪一家啊？ 聯合抵制」，她沒有直接點名，僅回答「知名動物牌廠商」。

▲劉美辰被廠商訓斥，是因為綁了低馬尾，為此感到委屈。（圖／翻攝自臉書／劉美辰）

而網友關心影片中劉美辰的馬尾造型，是否就是挨罵的造型？她表示「這是調整完的，原本的是低馬尾」。當網友批評「太過分了！自以為老大嗎」，她回應一個哭泣表情，「對，她是……」。回應也引發網友好奇。

【劉美辰臉書全文】

只是為了一個馬尾，廠商把我罵哭了今天錄節目的時候，因為綁了低馬尾，廠商就在棚內所有人的面前大聲訓斥我。如果你有妝髮要求，你可以先說。合理範圍內能配合的我絕對配合。但批評我從來沒聽説過的事情，我真的很委屈。