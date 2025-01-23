周思齊喊不適應退休生活　完全不知所措認自己不正常

記者葉文正／台北報導

擁有「亞洲選球王」、「中職劉德華」等多項稱號的職棒選手周思齊，日前再度登上《TVBS看板人物》，接受主持人方念華專訪；曾經以棒球為生活重心的周思齊，自去年九月引退後，瞬間少了日常訓練與比賽，坦言一度感到不知所措，並笑稱退休生活目前都「還在適應中」。

▲周思齊談退休生活。（圖／TVBS）



從小便是棒球迷的周思齊，童年時期深受同是花蓮阿美族的棒球偶像王光熙、黃忠義等人的啟發，心中早早埋下了成為職棒球員的夢想。他自曝，當年曾穿著偶像的球衣對著鏡子擺拍，幻想自己是職棒球員，甚至收藏了比賽簡報、背下偶像的特殊紀錄，他笑說：「這樣子是不是不太正常？」但正是這份「不正常」的執著，塑造了周思齊對於棒球的熱愛與堅持，也讓他有感而發透露，棒球教會他在追求突破與承受低潮之間找到「穩定」的價值，並感悟人生的關鍵在於掌握平衡。

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▲周思齊有規劃願景。（圖／TVBS）



周思齊在《TVBS看板人物》專訪中透露退休後的願景，表示未來希望聚焦於整合棒球與社會的連結，透過打造具有美感的球場及棒球環境，推動棒球運動的永續發展，並期待更多建築師與藝術家攜手加入。

▲周思齊再度登上《TVBS看板人物》，笑喊退休生活都還在適應中，左為主持人方念華。（圖／TVBS）

此外，周思齊所創立的「球芽基金會」，也期盼能夠一棒接一棒地傳承下去，讓獎學金與公益計畫得以持續運作，並吸引更多志同道合的朋友加入，共同為棒球的未來努力，此暖舉也讓主持人方念華聽了不禁直呼「這真的很珍貴！」內容於1月26日晚間11點，TVBS 56頻道《看板人物》播出。