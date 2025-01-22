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佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞籍男星祖雄2023年與烏克蘭籍女星佳娜結婚，兩人育有一女「內內」。他近來和老婆一起上節目，結果被女方抱怨太摳門，掀起網友討論，還有人酸「娶了個公主」，對此，祖雄22日在社群霸氣護妻，強調兩人很幸福。

外送用▲▼佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲祖雄和佳娜在2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

祖雄在限時動態曬出一張網友的評論截圖，有人針對節目預告批說「祖雄根本是娶了公主」，還有人留言「可是他照顧不起」。對此，祖雄表示，對於部分觀眾總是把節目效果當真感到無奈，「我跟佳娜一直都有一個核心價值，就是不管別人怎麼看我們，我們內心真心過得幸福才是最重要的。」隨後，佳娜也轉發了祖雄的動態。

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▲▼佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲祖雄發文護妻。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

此前，在《同學來了》的節目預告中，佳娜抱怨祖雄連咖啡錢都要計較，出國時也很克難，「我們要飛歐洲，我有『提醒他』，我從來沒搭過經濟艙，他說好，結果一上飛機，我發現在最後面，我那時候懷孕，坐到腳都麻痹了，我在那邊哭，回來的時候才變成我坐商務艙，他坐經濟艙。」

祖雄則解釋說，因為佳娜說沒搭過經濟艙，才想說試試看，而且空姐讓他們坐四個人的位子，讓懷孕的佳娜可以躺下。祖雄也提到，之所以會對錢斤斤計較，都是為了養家，「單身的時候體驗不出來到底衛生紙要省來幹嘛的，但組織一個家庭後，這都是要計算的。」

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