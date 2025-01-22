曾寶儀緊急取消工作「終於病倒了」　狂咳1周失聲曝病況

記者蔡宜芳／綜合報導

女星曾寶儀身兼主持人、演員、作家、監製等多重身份，去年更是行程滿檔。她21日透露自己終於撐不住病倒了，甚至緊急取消了本周的工作，直說：「我想是老天爺跟我的身體都覺得差不多了。」

▲曾寶儀工作相當繁忙。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀 Bowie）

曾寶儀表示，從去年八月中開始為《愛情城事》宣傳，到十月底新書《生命中最大的寶藏就是你自己》出版，再到十二月底《交換禮物》上映，這半年她的生活如同輪軸轉，忙碌程度是她二十年來未曾經歷過的，「我不曉得以前是怎麼一面出唱片一面維持一個禮拜七天的錄影，但，本倫已經年過半百，不能再這樣操了。」

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▲曾寶儀透露自己生病。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀 Bowie）

曾寶儀提到，上個月從杭州回來後，她開始感冒，但一直用意志力撐著，每周和經紀人乖乖去看中醫，「早上張開眼睛意識到今天又是滿滿的通告時，只能跟自己說，過年我要睡它七天，誰都不要阻止我。」然而，她在咳嗽了一周後，正式失聲，只能緊急取消這周的工作，宣布提早過年假。

曾寶儀向原本預定在podcast訪問的來賓表示歉意，也提到由於生病，造成過年存檔不足，她會精選兩集會員限定節目頂替一般版播出，並承諾過年後會補上少的會員限定節目，「生病，就躺平。我想是老天爺跟我的身體都覺得差不多了，接下來，就讓作品自己說話吧！」

▲曾寶儀報平安。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀 Bowie）