記者吳睿慈／台北報導

新日式個性女子團體@onefive來台唱「台南好young跨年演唱會」，4人演出大獲好評，此行雖只停留短短4天，但她們至今對於台灣行都念念不忘，當時到台南的每一餐都飽到頭頂，MOMO更自爆「胖了兩公斤回去」，並跨海向台灣粉絲拜年，喊話2025年絕對會再來！

▲@onefive來台唱跨年，透露台南吃太多胖著回去。（圖／雅慕斯娛樂提供）



@onefive由MOMO、KANO、SOYO、GUMI所組成，首度獻出跨年演唱會初體驗，對於看到現場數萬人的景象印象深刻，KANO形容「有如夢想成真一樣。」在台南短短的幾天內，主辦單位熱情款待讓她們餐餐吃好吃滿，從國宴桌菜、牛肉湯、甚至牛肉鍋通通都沒錯過，GUMI表示自己有稍微胖了一點點，沒想到MOMO竟緩緩的在一旁說自己胖了兩公斤，讓其他團員驚呼「真的假的」，她則笑說：「這就是幸福肥！」

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▲@onefive承諾2025年還會再來。（圖／雅慕斯娛樂提供）



@onefive喊出「more than kawaii」口號，從1月的新單曲〈らいあーらいあー Liar Lair 來呀來呀〉為起點，連續三個月將推出多首新歌之外，緊接著3、4月還要在東京、名古屋、大阪舉辦演唱會，她們也表示會更加努力，絕對會再來台灣與大家見面。

@onefive最新數位單曲〈Liar Lair 來呀來呀〉已在KKBOX、Apple Music、Spotify等數位音樂平台上架，更多情報可洽官方社群平台。