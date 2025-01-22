童年陰影回來了！《邪降》前傳回歸　老僧遭下降頭「大吐血橫倒街頭」

記者蕭采薇／綜合報導

泰國降頭神作回來了！《降頭》系列20年前在泰國恐怖片紅海中殺出一條血路，原班製作團隊祭出的恐懼新作《邪降女帝》，21日公開預告。一名好心給予女孩祝福的老僧，卻反遭降頭纏身，從腳指甲拔出長長邪物，驚悚畫面讓人作嘔。台灣觀眾得知消息後，勾起恐怖回憶驚恐表示：「當年看到吐！」、「童年陰影回來了。」也有不少重口味影迷興奮難耐。

▲降頭片始祖全新懼作《邪降女帝》將可怕降頭術大銀幕再現。（圖／威視電影提供）

20年前，恐怖片《邪降：惡魔的藝術》、《邪降3：鬼影隨行》將泰國鄉野傳說及神秘南洋降頭術帶到觀眾眼前，備受全球觀眾青睞，成為無數人午夜夢迴的惡夢來源，至今仍被不少影迷視為「恐怖片教科書」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《邪降》系列當年不僅締造票房佳績，更是首部進軍全球市場的黑巫術電影，在40個國家上映，開啟往後東南亞降頭電影的熱潮，被視為泰國降頭片之始祖。如今，正宗《邪降》團隊重磅回歸，恐懼新作《邪降女帝》將延續其獨特的敘事風格，將最惡毒的南洋降頭術大銀幕驚慄上演。

▲《邪降女帝》主角潘娜自小被全村民欺凌，母親也對她視若無睹。（圖／威視電影提供）

值得一提的是，在泰國《邪降》系列裡美艷狠毒的「潘老師」多年來深植人心，每到教師節都是話題焦點，也使得《邪降女帝》自開拍就備受期待，最終泰國乾脆定檔教師節（1月16日）上映，帶領觀眾一探她的神秘起源。

在影迷的殷殷期盼下，本片更是未演先轟動，全泰排片占比高達41%，上周四正式上映後，首周末4天便突破3000萬泰銖，不僅勇奪票房冠軍，更是繼去年現象級電影《鬼聲泣2》後，開片最佳的泰國電影。亮眼的開片成績，還勝過近期上映的《神鬼戰士2》、《魔法壞女巫》、《海洋奇緣2》及《獅子王：木法沙》等好萊塢大片。

▲《邪降女帝》老僧當街遭下降頭，腳指甲拔出長長邪物。（圖／威視電影提供）

《邪降女帝》描述出生在偏僻村莊的「潘娜」，從小被視為不祥之女而備受欺凌。長大後意外得知自己身世的潘娜，決心踏上血腥暴虐的復仇之路！本片出自泰國名導普提彭賽斯瑞考（Puttipong Saisrikaew）之手，擁有超過20年恐怖片製作經歷的他，同時也是兩部《邪降》系列前作的導演班底。

▲老僧好心給女孩祝福，卻反遭降頭術襲擊。（圖／威視電影提供）

提及重執經典神作的導筒，賽斯瑞考坦言壓力可不小，「這部電影不旦出名，在世界各地也都突破紀錄。但我認為這更是挑戰，透過這部片你會發現，各種形式的巫術都建立在相似的信仰之上，無論經過多少年，它都不會消失。如果你問我《邪降女帝》會有多可怕？我保證絕對不遜於前作，但最重要的是，你必須到電影院親自體驗！」

▲《邪降女帝》主角「潘娜」被視為不祥之女，所到之處都厄運纏身。（圖／威視電影提供）



《邪降女帝》敘述潘娜（丘普朗阿瑞昆飾）出生那天，村裡被施展了不明邪術，從此成了不祥之女，任何與她相關的人，都將厄運纏身。可憐的潘娜自小受盡村民欺凌，就連母親也對她視若無睹。長大後，潘娜在學校同樣備受霸凌，村裡的權貴之女賈碧（拉塔娃蒂婉通 飾）甚至聯手一幫同學，找來巫師對她施咒下蠱。危急之際，潘娜意外得知自己的黑暗身世，成為惡魔是她唯一活路，一場暴虐的復仇血洗就此展開，《邪降女帝》將於3月7日全台上映。